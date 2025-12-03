Новий рівень божевілля: росіян штрафують за іконки в месенджерах

У росії з’явилася нова форма репресій — тепер громадян штрафують не лише за пости чи лайки, а й за нікнейми та навіть емодзі в месенджерах. Як повідомляє Baza, у Бурятії 18-річного хлопця притягнули до відповідальності через його нік у Telegram — "auezinvoram". Поліція вирішила, що це "похідне" від забороненої в рф абревіатури "АУЕ". Під час моніторингу інтернету правоохоронці знайшли акаунт підлітка, викликали його для "пояснень", після чого суд призначив штраф у розмірі 1000 рублів.

Подібний випадок стався і в Тюмені: ще одного 18-річного росіянина оштрафували за емодзі у вигляді "воровської зірки", яке стояло біля його ніку в Telegram. Суд вирішив, що емодзі — це "публічна демонстрація символіки" руху АУЕ, а оскільки статус видимий іншим користувачам, хлопець має заплатити 1000 рублів.

Ці випадки демонструють, що російська система цензури переходить на новий рівень: державні органи штрафують громадян навіть за суб’єктивні "тлумачення" нікнеймів і символів, які жодної загрози не несуть.

