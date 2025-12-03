Новый уровень безумия: россиян штрафуют за иконки в мессенджерах

Рубрики
В России появилась новая форма репрессий — теперь граждан штрафуют не только за посты или ругательства, но и за никнеймы и даже эмодзы в мессенджерах. Как сообщает Baza, в Бурятии 18-летнего парня привлекли к ответственности из-за его ника в Telegram — "auezinvoram". Полиция решила, что это "производное" от запретной в России аббревиатуры "АУЭ". Во время мониторинга интернета стражи порядка нашли аккаунт подростка, вызвали его для "объяснений", после чего суд назначил штраф в размере 1000 рублей.
Штраф в России за эмодзи в телеграм
Подобный случай произошел и в Тюмени: еще одного 18-летнего россиянина оштрафовали за эмодзи в виде "воровской звезды", стоявшего у его ника в Telegram. Суд решил, что эмодзи – это "публичная демонстрация символики" движения АУЭ, а поскольку статус виден другим пользователям, парень должен заплатить 1000 рублей.
Эти случаи демонстрируют, что российская система цензуры переходит на новый уровень: государственные органы штрафуют граждан даже за субъективные "толкования" никнеймов и символов, которые не представляют никакой угрозы.