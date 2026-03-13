Медвєдєв знову осоромився: почав лякати світ «зомбі-апокаліпсисом»

Заступник голови Ради безпеки Росії Дмитро Медвєдєв виступив із черговою резонансною заявою, припустивши, що "зомбі-апокаліпсис" у майбутньому може стати реальністю через дослідження США у сфері біотехнологій.

Медвєдєв заявив про можливий «зомбі-апокаліпсис» через біолабораторії США

Як передають "Коментарі", про це повідомляють російські ЗМІ, зокрема РИА Новости.

У своїй статті для російського журналу "Эксперт" Медвєдєв заявив, що Сполучені Штати нібито створили глобальну мережу лабораторій подвійного призначення.

За його словами, така мережа може налічувати близько 400 лабораторій, які розташовані у різних регіонах світу – на Близькому Сході, у Південно-Східній Азії, Африці та на території країн СНД.

Заяви про "зомбі-апокаліпсис"

Медвєдєв стверджує, що результати таких досліджень нібито дозволяють керувати поширенням епідемій і досліджувати генетичну стійкість людей до різних захворювань.

На його думку, саме це може призвести до сценаріїв, які раніше вважалися фантастикою.

"Через деякий час зомбі-апокаліпсис, показаний самими американцями у грі та серіалі The Last of Us, може стати не таким уже фантастичним", – заявив російський політик.

Звинувачення у біологічних експериментах

Медвєдєв також висловив припущення, що нові патогени можуть використовуватися для створення осередків небезпечних інфекцій біля кордонів інших держав.

За його словами, такі спалахи можуть маскуватися під природні процеси та згодом поширюватися на національному або навіть глобальному рівні.

Крім того, він заявив, що розвиток синтетичної біології, технологій редагування геному та створення вірусів із цифрових послідовностей нібито становить серйозну загрозу для людства.

Йдеться, зокрема, про ризики створення біологічної зброї або її потрапляння до рук терористичних організацій.

Це не перша гучна заява Медвєдєва останнім часом. Раніше він також заявляв, що Третя світова війна нібито вже майже почалася і може спалахнути через політику США та конфлікт на Близькому Сході.

