Медведев снова оконфузился: начал пугать мир «зомби-апокалипсисом»

Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев выступил с очередным резонансным заявлением, предположив, что "зомби-апокалипсис" в будущем может стать реальностью из-за исследований США в области биотехнологий.

Медведев заявил о возможном «зомби-апокалипсисе» из-за биолабораторий США

Как передают " Комментарии " , об этом сообщают российские СМИ, в том числе РИА Новости.

В своей статье для российского журнала "Эксперт" Медведев заявил, что Соединенные Штаты якобы создали глобальную сеть лабораторий двойного назначения.

По его словам, такая сеть может насчитывать около 400 лабораторий , расположенных в разных регионах мира – на Ближнем Востоке, в Юго-Восточной Азии, Африке и на территории стран СНГ.

Заявления о "зомби-апокалипсисе"

Медведев утверждает, что результаты таких исследований якобы позволяют управлять распространением эпидемий и исследовать генетическую устойчивость людей к разным заболеваниям.

По его мнению, именно это может привести к сценариям, ранее считавшимся фантастикой.

"Через некоторое время зомби-апокалипсис, показанный самими американцами в игре и сериале The Last of Us , может стать не таким уж фантастическим", – заявил российский политик.

Обвинение в биологических экспериментах

Медведев также предположил, что новые патогены могут использоваться для создания очагов опасных инфекций у границ других государств.

По его словам, такие вспышки могут маскироваться под естественные процессы и затем распространяться на национальном или даже глобальном уровне.

Кроме того, он заявил, что развитие синтетической биологии, технологий редактирования генома и создания вирусов из цифровых последовательностей якобы представляет серьезную угрозу человечеству.

Речь идет, в частности, о рисках создания биологического оружия или его попадания в руки террористических организаций.

Это не первое громкое заявление Медведева в последнее время. Ранее он также заявлял, что Третья мировая война якобы уже началась и может вспыхнуть из-за политики США и конфликта на Ближнем Востоке.

