Магазин IKEA та мавпа у шубці: як дивний випадок у Торонто здивував увесь світ

Звичайний похід до магазину IKEA у Торонто у грудні 2012 року несподівано перетворився на міжнародну новину. Відвідувачі помітили на паркуванні невелику мавпу, яка бігала поміж автомобілями. На тварині була мініатюрна дублянка та підгузок.

Мавпа в шубі / x.com/IKEAmonkey

Пізніше з'ясувалося, що це семимісячна макака на ім'я Дарвін. Тварина перебувала в автомобілі своєї власниці, поки та була за купівельними справами. Однак мавпа зуміла вибратися з клітки, а потім залишила машину і вирушила досліджувати паркування IKEA.

Співробітники магазину та відвідувачі намагалися загнати переляканого примата у безпечне місце. Незабаром на місце прибули фахівці Toronto Animal Services та забрали Дарвіна. Того ж дня з'ясувалося, що утримання макак як домашніх тварин у Торонто заборонено. Власницю оштрафували на 240 канадських доларів.

Здавалося б, на цьому історія могла закінчитися. Але фотографії "стильної мавпи" миттєво стали вірусними. Користувачі соціальних мереж почали публікувати знімки Дарвіна, а історія привернула міжнародну увагу. ЗМІ прозвали тварину "мавпою IKEA".

Після вилучення Дарвіна відправили до Story Book Farm Primate Sanctuary в Онтаріо. Колишня власниця спробувала повернути вихованця через суд, заявляючи, що між ними існує тісний зв'язок. Однак у результаті Дарвін залишився у заповіднику.

Так випадок, який почався з несподіваної втечі з автомобіля, перетворився на одну з найнезвичайніших історій, пов'язаних із IKEA. А фотографія маленької мавпи в зимовому одязі надовго залишилася одним із найвідоміших інтернет-кадрів 2012 року.

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