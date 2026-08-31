Магазин IKEA и обезьяна в шубке: как странный случай в Торонто удивил весь мир

Обычный поход в магазин IKEA в Торонто в декабре 2012 года неожиданно превратился в международную новость. Посетители заметили на парковке небольшую обезьяну, которая бегала между автомобилями. На животном была миниатюрная дублёнка и подгузник.

Обезьяна в шубке / x.com/IKEAmonkey

Позже выяснилось, что это семимесячная макака по имени Дарвин. Животное находилось в автомобиле своей владелицы, пока та была за покупками. Однако обезьяна сумела выбраться из клетки, а затем покинула машину и отправилась исследовать парковку IKEA.

Сотрудники магазина и посетители пытались загнать перепуганного примата в безопасное место. Вскоре на место прибыли специалисты Toronto Animal Services и забрали Дарвина. В тот же день выяснилось, что содержание макак в качестве домашних животных в Торонто запрещено. Владелицу оштрафовали на 240 канадских долларов.

Казалось бы, на этом история могла закончиться. Но фотографии "стильной обезьяны" моментально стали вирусными. Пользователи социальных сетей начали публиковать снимки Дарвина, а история получила международное внимание. СМИ прозвали животное "обезьяной IKEA".

После изъятия Дарвина отправили в Story Book Farm Primate Sanctuary в Онтарио. Бывшая владелица попыталась вернуть питомца через суд, заявляя, что между ними существует тесная связь. Однако в итоге Дарвин остался в заповеднике.

Так случай, который начался с неожиданного побега из автомобиля, превратился в одну из самых необычных историй, связанных с IKEA. А фотография маленькой обезьяны в зимней одежде надолго осталась одним из самых узнаваемых интернет-кадров 2012 года.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про "роковой промах ритейлера": как Toys 'R' Us поставила на полки кукол с наркотиками рядом с Барби.