Курйоз у РПЦ: що сказав патріарх

Глава російської православної церкви Кирило опинився в центрі уваги після інциденту під час богослужіння напередодні Великодня.

Патріарх Кирило переплутав церковні свята

Під час проповіді у Великий четвер він помилково заявив, що віряни "святкують Різдво Христове", а також згадав тему Хрещення, що не відповідає церковному календарю цього періоду.

За наявними даними, Кирило продовжував виступ із цими тезами близько шести хвилин, після чого отримав підказку — йому показали відкриту папку з правильним текстом. Після цього він виправився і продовжив проповідь.

На офіційному сайті РПЦ опублікована скорочена версія виступу, у якій початкову частину з помилками було вилучено.

Інцидент викликав обговорення в мережі, зокрема через сам факт плутанини у ключових релігійних датах та редагування офіційної версії виступу.

