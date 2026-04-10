Курьез в РПЦ: что сказал патриарх

Глава русской православной церкви Кирилл оказался в центре внимания после инцидента во время богослужения в канун Пасхи.

Патриарх Кирилл перепутал церковные праздники

Во время проповеди в Великий четверг он ошибочно заявил, что верующие "празднуют Рождество Христово", а также упомянул тему Крещения, не соответствующую церковному календарю этого периода.

По имеющимся данным, Кирилл продолжал выступление с этими тезисами около шести минут, после чего получил подсказку – ему показали открытую папку с правильным текстом. После этого он отправился и продолжил проповедь.

На официальном сайте РПЦ опубликована сокращенная версия выступления, у которой начальная часть с ошибками была изъята.

Инцидент вызвал обсуждение в сети, в частности из-за самого факта путаницы в ключевых религиозных датах и редактирования официальной версии выступления.

