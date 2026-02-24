Каратист викликає путіна на дуель на Красній площі Москви

Російський акціоніст Павло Крисевич провів публічну акцію на Красній площі в Москві.

Каратист на Красній площі Москви зве путіна на поєдинок

Як повідомляється в його телеграм-каналі, він з’явився на Лобному місці в білому кімоно, стрибав, розмахував руками та вигукував: "Путін, виходь!". За словами самого Крисевича, він нібито викликав президента РФ на "особистий поєдинок", порівнюючи це з історичним поєдинком Пересвіта і Челубея.

У повідомленні зазначається, що акція тривала близько двох хвилин. Після цього Крисевича затримали правоохоронці.

Інформації про подальші процесуальні дії щодо активіста наразі немає. Крисевич раніше вже проводив резонансні публічні акції та неодноразово потрапляв у поле зору російських силових структур.

Нагадуємо, раніше портал "Коментарі" повідомляв про те, що р осійська журналістка та пропагандистка Анастасія Кашеварова виступила з різкою критикою ситуації навколо мобілізованих військових у РФ, поставивши під сумнів офіційні звіти влади про ротації та масовий набір контрактників.

У своїй заяві вона зазначила, що мобілізовані військові роками чекають на ротацію та відпустки. За її словами, публічні звіти про те, що всі бійці нібито отримали можливість відпочити, не відповідають дійсності. Вона стверджує, що значна частина військових не була у відпустках протягом кількох років. Окремо Кашеварова розкритикувала заяви російських посадовців про сотні тисяч нових контрактників. Вона заявила, що регіони нібито змушені "поставляти" людей для виконання планових показників, а якість підготовки таких військових викликає сумніви. За її словами, частина новобранців швидко вибуває зі строю через поранення, звільнення або самовільне залишення частин. Також вона підняла тему примусового переведення мобілізованих на контрактну службу. Журналістка заявила, що на військових чиниться тиск із вимогою підписати контракт під загрозою негативних наслідків.

