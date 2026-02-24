Каратист вызывает путина на дуэль на Красной площади Москвы

Российский акционер Павел Крисевич провел публичную акцию на Красной площади в Москве.

Каратист на Красной площади Москвы зовет путина на поединок

Как сообщается в его телеграмм-канале, он появился на Лобном месте в белом кимоно, прыгал, размахивал руками и восклицал: "Путин, выходи!". По словам самого Крисевича, он якобы вызвал президента РФ на "личный поединок", сравнивая это с историческим поединком Пересвета и Челубея.

В сообщении отмечается, что акция продолжалась около двух минут. После этого Крисевича задержали правоохранители.

Информации о дальнейших процессуальных действиях в отношении активиста пока нет. Крисевич ранее проводил резонансные публичные акции и неоднократно попадал в поле зрения российских силовых структур.

