Каратист вызывает путина на дуэль на Красной площади Москвы
НОВОСТИ

Каратист вызывает путина на дуэль на Красной площади Москвы

Российский акционер Павел Крисевич провел короткую акцию протеста на Красной площади в Москве, призвав Путина к «личному поединку»

24 февраля 2026, 21:33
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачова Марія

Российский акционер Павел Крисевич провел публичную акцию на Красной площади в Москве.

Как сообщается в его телеграмм-канале, он появился на Лобном месте в белом кимоно, прыгал, размахивал руками и восклицал: "Путин, выходи!". По словам самого Крисевича, он якобы вызвал президента РФ на "личный поединок", сравнивая это с историческим поединком Пересвета и Челубея.

В сообщении отмечается, что акция продолжалась около двух минут. После этого Крисевича задержали правоохранители.

Информации о дальнейших процессуальных действиях в отношении активиста пока нет. Крисевич ранее проводил резонансные публичные акции и неоднократно попадал в поле зрения российских силовых структур.

Напомним, ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что российская журналистка и пропагандистка Анастасия Кашеварова выступила с резкой критикой ситуации вокруг мобилизованных военных в РФ, поставив под сомнение официальные отчеты властей о ротациях и массовом наборе контрактников.
В своем заявлении она отметила, что мобилизованные военные годами ждут ротации и отпуска. По ее словам, публичные отчеты о том, что все бойцы якобы получили возможность отдохнуть, не отвечают действительности. Она утверждает, что значительная часть военных не была в отпусках несколько лет. Отдельно Кашеварова подвергла критике заявления российских чиновников о сотнях тысяч новых контрактников. Она заявила, что регионы якобы вынуждены "поставлять" людей для выполнения плановых показателей, а качество подготовки таких военных вызывает сомнения. По ее словам, часть новобранцев быстро выбывает из строя из-за ранения, увольнения или самовольного ухода из частей. Также она подняла тему принудительного перевода мобилизованных на контрактную службу. Журналистка заявила, что на военных оказывается давление с требованием подписать контракт под угрозой негативных последствий.



Источник: https://t.me/freekrisevich/1586
