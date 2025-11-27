«Гуманоїди» в Ірані виявилися акторами: виставковий перформанс спричинив міжнародний скандал (ВІДЕО)



















В Ірані розгорівся скандал після того, як на виставці Kish Inox Tech Expo 2025 “гуманоїдні роботи” виявилися звичайними акторами. У соцмережах миттєво з’явилися тисячі обговорень та мемів — відвідувачі Expo помітили, що рухи "машин" надто людські, а поведінка — неприродно театральна. Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Актори в Ірані, переодягнені «роботами», спричинили хвилю мемів і скандал

На відео з місця події видно двох "роботів" — чоловіка та жінку в комбінезонах і темних окулярах. Вони рухалися з навмисною "механічністю" та представлялися "модулями збору даних". Але їхні жести та хода одразу видали правду.

Після хвилі критики іранське видання Zoomit повідомило, що ця демонстрація не була частиною офіційної програми виставки. Це — рекламний перформанс приватної компанії, яка вирішила таким чином привернути до себе увагу.

Віцепрезидент з науки й технологій Хоссейн Афшин підтвердив, що організатори не були посвячені у задум і не планували використовувати акторів як "роботів". За його словами, компанія-виконавець тепер має взяти на себе відповідальність за інцидент.

На цьому тлі медіа згадали й інший технологічний ефект-шок: китайська XPeng нещодавно презентувала гуманоїда IRON, рухи якого були настільки реалістичними, що керівництво компанії прямо на сцені "розрізало" робота, щоб довести аудиторії — всередині немає людини. Контраст із іранським перформансом вийшов вкрай промовистим.

Нагадаємо, наше видання раніше писало про невдале представлення російського робота. Росії гучно презентували першого людиноподібного робота зі штучним інтелектом – і ще гучніше він упав. Aidol, який, за словами розробників, "вміє виражати емоції та працює офлайн", вийшов на сцену під легендарну мелодію з фільму "Роккі", зробив кілька невпевнених кроків – і завалився прямо перед публікою. Розробник пояснив, що проблема виникла через стереокамери – мовляв, вони чутливі до освітлення, а в залі було темно.



