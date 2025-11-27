«Гуманоиды» в Иране оказались актерами: выставочный перформанс вызвал международный скандал (ВИДЕО)



















В Иране разгорелся скандал после того, как на выставке Kish Inox Tech Expo 2025 "гуманоидные работы" оказались обычными актерами. В соцсетях мгновенно появились тысячи обсуждений и мемов – посетители Expo заметили, что движения "машин" слишком человеческие, а поведение – неестественно театральное. Об этом сообщает The Jerusalem Post .

Актеры в Иране, переодетые в «роботов», вызвали волну мемов и скандал

На видео с места происшествия видны два "робота" — мужчина и женщина в комбинезонах и темных очках. Они двигались с преднамеренной "механическостью" и представлялись "модулями сбора данных". Но их жесты и походка сразу выдали правду.

После волны критики иранское издание Zoomit сообщило, что эта демонстрация не являлась частью официальной программы выставки. Это рекламный перформанс частной компании, которая решила таким образом привлечь к себе внимание.

Вице-президент по науке и технологиям Хоссейн Афшин подтвердил, что организаторы не были посвящены в замысел и не планировали использовать актеров в качестве "роботов". По его словам, компания-исполнитель должен взять на себя ответственность за инцидент.

На этом фоне медиа вспомнили и другой технологический эффект-шок: китайская XPeng недавно презентовала гуманоида IRON, движения которого были настолько реалистичными, что руководство компании прямо на сцене разрезало работа, чтобы доказать аудитории — внутри нет человека. Контраст с иранским перформансом получился крайне красноречивым.

Напомним, наше издание ранее писало о неудачном представлении российского робота. России громко представили первого человекоподобного работа с искусственным интеллектом – и еще громче он упал. Aidol, который, по словам разработчиков, "умеет выражать эмоции и работает оффлайн", вышел на сцену под легендарную мелодию из фильма "Рокки", сделал несколько неуверенных шагов – и рухнул прямо перед публикой. Разработчик объяснил, что проблема возникла из-за стереокамер – мол, они чувствительны к освещению, а в зале было темно.



