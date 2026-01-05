Фото Мадуро розігнали ціни на Nike в Росії

У Росії суттєво подорожчав спортивний костюм Nike Tech Fleece Windrunner Full-Zip після того, як у мережі з’явилися світлини президента Венесуели Ніколаса Мадуро в цій одежі під час його затримання.

Костюм Мадуро Nike

Найбільше зросла вартість окремих елементів комплекту. Зокрема, сіру кофту нині продають приблизно за 30 тисяч рублів, хоча раніше за таку суму можна було придбати весь костюм.

Найдешевші варіанти комплекту зараз коштують від 18 тисяч рублів, однак це базові моделі. Для порівняння, стандартна ціна цього костюма на ринку зазвичай становить близько 130 доларів — трохи більше ніж 10 тисяч рублів.

Різке зростання вартості пов’язують з ажіотажем після публікації резонансних кадрів із Мадуро — продавці оперативно підняли ціни на тлі підвищеного інтересу до моделі.



