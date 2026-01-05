Фото Мадуро разогнали цены на Nike в России

В России существенно подорожал спортивный костюм Nike Tech Fleece Windrunner Full-Zip после того, как в сети появились фотографии президента Венесуэлы Николаса Мадуро в этой одежде во время его задержания.

Костюм Мадуро Nike

Более всего возросла стоимость отдельных элементов комплекта. В частности, серую кофту сейчас продают примерно за 30 тысяч рублей, хотя раньше за такую сумму можно было приобрести весь костюм.

Самые дешевые варианты комплекта сейчас стоят от 18 тысяч рублей, однако это базовые модели. Для сравнения, стандартная цена этого костюма на рынке обычно составляет около 130 долларов – чуть более 10 тысяч рублей.

Резкий рост стоимости связывают с ажиотажем после публикации резонансных кадров из Мадуро – продавцы оперативно подняли цены на фоне повышенного интереса к модели.



