Це справді вражає: люди зізналися, що не знали цих "загальновідомих" фактів

BuzzFeed зібрав відповіді користувачів Reddit на запитання, які загальновідомі речі вони несподівано для себе відкрили. У добірці виявилося чимало зізнань, які змушують по-новому подивитися на звичний світ.

Вираз крайнього здивування. Фото: ШІ

Несподівані відкриття

Птахи не живуть у гніздах постійно. Один із користувачів Reddit тільки у дорослому віці зрозумів, що птахи використовують гнізда переважно для відкладання яєць та вирощування пташенят, а решту часу перебувають на гілках та в інших місцях.

The Beatles — це гра слів. Назва знаменитого гурту пов'язана одночасно зі словом "beat" та англійським "beetles" — "жуки". Це не британський варіант написання слова "жук".

Пінгвіни — птахи. Одна користувачка зізналася, що до закінчення навчання була впевнена: пінгвіни належать до риб.

Олені справді існують. Один із користувачів Reddit зізнався, що його знайома до університету вважала оленів частиною міфу про Санта-Клауса й остаточно повірила в їхнє існування лише після того, як отримала фотографію справжньої тварини.

Світлячки існують не лише у фільмах. Користувач із Каліфорнії розповів, що вперше побачив їх після переїзду на східне узбережжя США і до цього вважав комах, що світяться, вигадкою.

Цикади видають звук не через сонце. У дитинстві один із користувачів вирішив, що характерне цвірінькання з'являється саме через спеку та сонце, оскільки так це часто показували в мультфільмах.

Ананаси ростуть не на деревах. Вони з'являються на низьких рослинах у землі. Один із користувачів дізнався про це лише в дорослому віці.

Поні — не дитинчата коней. Це окрема група коней, а не назва для маленьких чи молодих тварин.

Острови не плавають у воді. Один із користувачів Reddit був упевнений, що острів — це ділянка суходолу, яка тримається на поверхні води. Насправді острови мають підводну основу.

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