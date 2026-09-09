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Это действительно поражает: люди признались, что не знали этих "общеизвестных" фактов

Пользователи Reddit признались, какие "общеизвестных" факты они узнали лишь спустя годы. Некоторые из этих историй действительно поражают.

9 сентября 2026, 19:21
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Сергій Кречмаровський

BuzzFeed собрал ответы пользователей Reddit на вопрос о том, какие общеизвестные вещи они неожиданно для себя открыли. В подборке оказалось немало признаний, которые заставляют по-новому взглянуть на привычный мир.

Это действительно поражает: люди признались, что не знали этих "общеизвестных" фактов

Выражение крайнего удивления. Фото: ИИ

Неожиданные открытия

  • Птицы не живут в гнёздах постоянно. Один из пользователей Reddit только во взрослом возрасте понял, что птицы используют гнёзда в основном для откладывания яиц и выращивания птенцов, а в остальное время находятся на ветках и в других местах.

  • The Beatles — это игра слов. Название знаменитой группы связано одновременно со словом "beat" и английским "beetles" — "жуки". Это не британский вариант написания слова "жук".

  • Пингвины — птицы. Одна пользовательница призналась, что до окончания учёбы была уверена: пингвины относятся к рыбам.

  • Олени действительно существуют. Один из пользователей Reddit признался, что его знакомая до университета считала оленей частью мифа о Санта-Клаусе и окончательно поверила в их существование только после того, как получила фотографию настоящего животного.

  • Светлячки существуют не только в фильмах. Пользователь из Калифорнии рассказал, что впервые увидел их после переезда на восточное побережье США и до этого считал светящихся насекомых выдумкой.

  • Цикады издают звук не из-за солнца. В детстве один из пользователей решил, что характерный стрёкот появляется именно из-за жары и солнца, поскольку так это часто показывали в мультфильмах.

  • Ананасы растут не на деревьях. Они появляются на низких растениях у земли. Один из пользователей узнал об этом только во взрослом возрасте.

  • Пони — не детёныши лошадей. Это отдельная группа лошадей, а не название для маленьких или молодых животных.

  • Острова не плавают в воде. Один из пользователей Reddit был уверен, что остров — это участок суши, который держится на поверхности воды. На самом деле у островов есть подводное основание.

Напомним, ранее портал "Комментарии" писал про 10 самых нелепых причин для развода.



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Источник: https://www.buzzfeed.com/jake_farrington/funny-misunderstood-facts-reddit
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