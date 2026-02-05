"Божевільна Бджола": китайські соцмережі підхопили жарт про Епштейна та Порошенка (ФОТО)

У китайських соцмережах стрімко поширився фейк, який пов’язує п’ятого президента України Петра Порошенка зі справою Джеффрі Епштейна. Джерелом "новини" виявився не журналістський розслідувальний матеріал, а сатиричний мем українського гумористичного каналу Smak, який вийшов з-під контролю та був сприйнятий, як правдиве повідомлення.

Фейк про Епштейна та Порошенка став вірусним у Китаї

Приводом для жартів каналу Smak стало оприлюднення 30 січня Міністерством юстиції США понад трьох мільйонів нових файлів у справі фінансиста Джеффрі Епштейна. На цьому тлі Smak опублікував серію іронічних дописів з обробленою фотографією Епштейна та різних політичних лідерів, зокрема Володимиром Зеленським та Віталієм Кличком, однак саме допис з Петром Порошенком привернув увагу китайських користувачів.

Хоч автори каналу Smak відкрито позиціонують себе як сатириків і називають свій ресурс "найчеснішою редакцією вигаданих новин", однак у китайській соцмережі Weibo мем почали масово репостити як справжню новину.

На ситуацію звернув увагу українець, який проживає в Китаї. За його словами, багато користувачів Weibo повірили у фейковий зв’язок між українським політиком і Епштейном.

"Китайці цілком серйозно репостять новину жарт каналу Smak про те, що у файлах Епштейна 1488 разів згадується персонаж на прізвисько "Божевільна Бджола". В соцмережах, для тих китайців що не в темі, пояснюють: мова йде про Петра Порошенка", — пише Міщук.

Крім того, неправдива інформація, ймовірно, вийшла за межі Китаю, адже деякі японські користувачі також сприйняли мем як реальний факт.

