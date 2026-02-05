"Безумная Пчела": китайские соцсети подхватили шутку об Эпштейне и Порошенко (ФОТО)

В китайских соцсетях стремительно распространился фейк, связывающий пятого президента Украины Петра Порошенко с делом Джеффри Эпштейна. Источником "новости" оказался не журналистский расследовательский материал, а вышедший из-под контроля сатирический мем украинского юмористического канала Smak, который был воспринят как правдивое сообщение.

Фейк об Эпштейне и Порошенко стал вирусным в Китае

Поводом для шуток канала Smak стало обнародование 30 января Министерством юстиции США более трех миллионов новых файлов по делу финансиста Джеффри Эпштейна. На этом фоне Smak опубликовал серию иронических сообщений с обработанной фотографией Эпштейна и разных политических лидеров, в частности Владимиром Зеленским и Виталием Кличко, однако именно сообщение с Петром Порошенко привлекло внимание китайских пользователей.

Хотя авторы канала Smak открыто позиционируют себя как сатириков и называют свой ресурс "самой честной редакцией придуманных новостей", однако в китайской соцсети Weibo мем начали массово репостить как настоящую новость.

На ситуацию обратил внимание проживающий в Китае украинец. По его словам, многие пользователи Weibo поверили в фейковую связь между украинским политиком и Эпштейном.

"Китайцы вполне серьезно репостят новость шутку канала Smak о том, что в файлах Эпштейна 1488 раз упоминается персонаж по прозвищу "Безумная Пчела". В соцсетях, для тех китайцев что не в теме, объясняют: речь идет о Петре Порошенко", — пишет Мищук.

Кроме того, ложная информация, вероятно, вышла за пределы Китая, ведь некоторые японские пользователи также восприняли мэм как реальный факт.

