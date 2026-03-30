Звільнення зі ЗСУ через хворих батьків: умова, без якої це неможливо

Навіть під час воєнного стану українські військовослужбовці мають право на звільнення зі служби за сімейними обставинами. Зокрема, це можливо у випадку необхідності догляду за батьками з інвалідністю.

Чи реально піти зі служби під час війни – адвокатка пояснила ключову вимогу

Як повідомляють "Коментарі", про це пише УНІАН.

Адвокатка Вікторія Мізюк пояснила, що підстави для звільнення визначені статтею 26 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу". Навіть у період воєнного стану військові можуть бути звільнені за сімейними обставинами або іншими поважними причинами, передбаченими законом.

Йдеться, зокрема, про ситуації, коли військовослужбовець змушений здійснювати постійний догляд за батьком або матір’ю з інвалідністю I або II групи. Проте ключова умова – відсутність інших родичів, які можуть забезпечити цей догляд. Саме цей фактор є вирішальним при ухваленні рішення.

Процедура звільнення передбачає подання рапорту. Його необхідно подати безпосередньому командиру або командиру військової частини разом із документами, що підтверджують підстави для звільнення.

Рапорт можна подати як у паперовому вигляді, так і електронно – через додаток "Армія+" або надіслати поштою цінним листом із описом вкладення.

До пакету документів потрібно додати: підтвердження родинних зв’язків, документи про інвалідність батьків, а також медичний висновок про необхідність постійного догляду.

Після подання рапорту командир частини направляє запит до територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Там створюється спеціальна комісія, яка перевіряє обставини – як стан здоров’я родича, так і наявність інших осіб, які можуть здійснювати догляд.

За результатами перевірки складається акт, у якому обов’язково зазначається, чи є військовослужбовець єдиною особою, здатною допомагати. Саме на основі цього документа вище командування ухвалює остаточне рішення про звільнення.

Юристи наголошують – навіть за наявності законних підстав отримати звільнення непросто. Вирішальним є саме доведення того, що альтернативи для догляду не існує.

У разі відмови військовослужбовець має право оскаржити рішення в суді.

