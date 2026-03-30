logo

BTC/USD

67626

ETH/USD

2061.86

USD/UAH

43.84

EUR/UAH

50.49

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Увольнение из ВСУ из-за больных родителей: условие, без которого это невозможно
НОВОСТИ

Увольнение из ВСУ из-за больных родителей: условие, без которого это невозможно

Украинские военные могут уволиться по семейным обстоятельствам, но только при соблюдении одного критически важного условия.

30 марта 2026, 11:09
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Проніна Анна

Даже во время военного положения украинские военнослужащие имеют право на увольнение со службы по семейным обстоятельствам. В частности, это возможно при необходимости ухода за родителями с инвалидностью.

Увольнение из ВСУ из-за больных родителей: условие, без которого это невозможно

Реально ли уйти со службы во время войны – адвокат объяснила ключевое требование

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет УНИАН.

Адвокат Виктория Мизюк пояснила, что основания для увольнения определены статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Даже в период военного положения военные могут быть уволены по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, предусмотренным законом.

Речь идет, в частности, о ситуациях, когда военнослужащий вынужден осуществлять постоянный уход за отцом или матерью с инвалидностью I или II группы. Однако ключевое условие – отсутствие других родственников, которые могут обеспечить этот уход. Именно этот фактор является решающим при принятии решения.

Процедура увольнения предполагает представление рапорта. Его необходимо предоставить непосредственному командиру или командиру воинской части вместе с документами, подтверждающими основания для увольнения.

Рапорт можно подать как в бумажном виде, так и электронно – через приложение "Армия" или отправить по почте ценным письмом с описанием вложения.

К пакету документов следует добавить: подтверждение родственных связей, документы об инвалидности родителей, а также медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

После представления рапорта командир части направляет запрос в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там создается специальная комиссия, проверяющая обстоятельства – как состояние здоровья родственника, так и наличие других лиц, которые могут осуществлять уход.

По результатам проверки составляется акт, в котором обязательно указывается, является ли военнослужащий единственным лицом, способным помогать. Именно на основе этого документа высшее командование принимает окончательное решение об увольнении.

Юристы отмечают – даже при наличии законных оснований получить увольнение непросто. Решающим является именно доказательство того, что альтернативы по уходу не существует.

В случае отказа военнослужащий вправе обжаловать решение суде.

Читайте также в "Комментариях", что не обновленные данные, отсутствие военного билета или игнорирование повестки могут обернуться финансовыми санкциями и ограничениями.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости