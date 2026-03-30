Увольнение из ВСУ из-за больных родителей: условие, без которого это невозможно

Даже во время военного положения украинские военнослужащие имеют право на увольнение со службы по семейным обстоятельствам. В частности, это возможно при необходимости ухода за родителями с инвалидностью.

Реально ли уйти со службы во время войны – адвокат объяснила ключевое требование

Как сообщают " Комментарии ", об этом пишет УНИАН.

Адвокат Виктория Мизюк пояснила, что основания для увольнения определены статьей 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Даже в период военного положения военные могут быть уволены по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам, предусмотренным законом.

Речь идет, в частности, о ситуациях, когда военнослужащий вынужден осуществлять постоянный уход за отцом или матерью с инвалидностью I или II группы. Однако ключевое условие – отсутствие других родственников, которые могут обеспечить этот уход. Именно этот фактор является решающим при принятии решения.

Процедура увольнения предполагает представление рапорта. Его необходимо предоставить непосредственному командиру или командиру воинской части вместе с документами, подтверждающими основания для увольнения.

Рапорт можно подать как в бумажном виде, так и электронно – через приложение "Армия" или отправить по почте ценным письмом с описанием вложения.

К пакету документов следует добавить: подтверждение родственных связей, документы об инвалидности родителей, а также медицинское заключение о необходимости постоянного ухода.

После представления рапорта командир части направляет запрос в территориальный центр комплектования и социальной поддержки. Там создается специальная комиссия, проверяющая обстоятельства – как состояние здоровья родственника, так и наличие других лиц, которые могут осуществлять уход.

По результатам проверки составляется акт, в котором обязательно указывается, является ли военнослужащий единственным лицом, способным помогать. Именно на основе этого документа высшее командование принимает окончательное решение об увольнении.

Юристы отмечают – даже при наличии законных оснований получить увольнение непросто. Решающим является именно доказательство того, что альтернативы по уходу не существует.

В случае отказа военнослужащий вправе обжаловать решение суде.

