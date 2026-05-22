Зміни будуть шокуючими: які потрясіння очікують на українців у найближчі три роки

Україна проходить через період безпрецедентних випробувань, і найближчі 3 роки стануть вирішальними для формування нової реальності. Суспільство втомилося від невизначеності, проте попереду новий етап трансформації. Це не обов’язково означає катастрофу, але свідоме розуміння майбутніх потрясінь дозволить підготуватися до викликів. Портал “Коментарі” запитав у штучного інтелекту, які потрясіння очікують українців у найближчі 3 роки.

Чат-бот Chat GPT вважає, що у 2026-2028 роках українці відчують хвилю економічного тиску через податки, інфляцію й зростання тарифів. Бізнес дедалі активніше переноситиме виробництва в безпечніші регіони або за кордон. Ринок праці зміниться: дефіцит робочої сили підвищить зарплати у критичних сферах, але водночас посилить кризу в медицині, освіті й комунальному секторі. Можливі нові хвилі внутрішньої міграції через загрози енергетиці та безпеці. Але повного економічного обвалу, ймовірно, не буде. Україну утримуватимуть зовнішні кредити, військова допомога та поступова інтеграція до ЄС. Головна небезпека полягає у тривалому виснаженні держави та суспільства.

Чат-бот Gemini прогнозує, що наступні роки пройдуть під знаком системної адаптації та жорсткої економії ресурсів. Економічне зростання у найближчий рік буде кволим й становитиме трохи понад 1%, але вже згодом почнеться поступове прискорення завдяки інвестиціям в оборонний сектор. Українцям доведеться звикнути до регулярного дефіциту електроенергії й підвищення податків. Найважчим викликом стане утримання стабільності гривні в умовах зменшення прямих іноземних грантів та переходу на кредитні програми підтримки від ЄС.

Чат-бот Deepseek зазначає, що найближчі три роки стануть періодом "керованого занепаду". Україна виживатиме, але ціна виживання буде високою. Ми побачимо остаточний занепад "старої" промисловості, особливо металургії, через енергетичну кризу. Відбудова країни після війни буде вкрай повільною через брак людей та грошей. Суспільство, втомлене війною й блекаутами, зіткнеться з безпрецедентним розшаруванням: частина громадян адаптується до нових реалій, а інша — остаточно впаде у злидні. Справжнім порятунком стане лише поява реальних, а не декларативних гарантій безпеки та швидка інтеграція в ЄС, що дасть змогу відкрити ринок праці для українців та залучити інвестиції.

Отже, найближчі три роки стануть для України етапом болючої адаптації. Ключовими викликами залишаться економічне виснаження, демографічна криза, кадровий дефіцит та постійний тиск на енергетику й соціальну сферу. Водночас саме у цей період визначиться, чи зможе країна перейти від моделі виживання до моделі розвитку. Багато залежатиме від темпів реформ, стабільності міжнародної підтримки та здатності держави втримати людей і бізнес всередині країни. Українці вже довели, що можуть адаптуватися до найскладніших умов, але головним випробуванням 2026-2028 років стане не лише війна, а й психологічна витривалість суспільства. Саме вона визначить, чи перетворяться майбутні потрясіння на точку остаточного виснаження, або ж стануть фундаментом для оновлення країни.

