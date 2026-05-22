Украина проходит через период беспрецедентных испытаний и ближайшие 3 года станут решающими для формирования новой реальности. Общество устало от неопределенности, однако предстоит новый этап трансформации. Это не обязательно означает катастрофу, но сознательное понимание будущих потрясений позволит подготовиться к вызовам. Портал "Комментарии" спросил у искусственного интеллекта, какие потрясения ожидают украинцев в ближайшие 3 года.

Украина. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот Chat GPT считает, что в 2026-2028 годах украинцы ощутят волну экономического давления из-за налогов, инфляции и роста тарифов. Бизнес все активнее будет переносить производства в более безопасные регионы или за границу. Рынок труда изменится: дефицит рабочей силы повысит зарплаты в критических сферах, но в то же время усугубит кризис в медицине, образовании и коммунальном секторе. Возможны новые волны внутренней миграции из-за угроз энергетики и безопасности. Но полного экономического оползня, вероятно, не будет. Украина будет содержать внешние кредиты, военная помощь и постепенная интеграция в ЕС. Главная опасность состоит в длительном истощении государства и общества.

Чат-бот Gemini прогнозирует, что в последующие годы пройдут под знаком системной адаптации и жесткой экономии ресурсов. Экономический рост в ближайший год будет хилым и составит чуть более 1%, но со временем начнется постепенное ускорение благодаря инвестициям в оборонный сектор. Украинцам придется привыкнуть к регулярному дефициту электроэнергии и повышению налогов. Самым трудным вызовом станет удержание стабильности гривны в условиях уменьшения прямых иностранных грантов и перехода на кредитные программы поддержки от ЕС.

Чат-бот Deepseek отмечает, что ближайшие три года станут периодом "управляемого упадка". Украина будет выживать, но цена выживания будет высокой. Мы увидим окончательный упадок "старой" промышленности, особенно металлургии, из-за энергетического кризиса. Восстановление страны после войны будет крайне медленным из-за нехватки людей и денег. Общество, уставшее войной и блекаутами, столкнется с беспрецедентным расслоением: часть граждан адаптируется к новым реалиям, а другая — окончательно упадет в бедность. Настоящим спасением станет появление реальных, а не декларативных гарантий безопасности и быстрая интеграция в ЕС, что позволит открыть рынок труда для украинцев и привлечь инвестиции.

Следовательно, ближайшие три года станут для Украины этапом болезненной адаптации. Ключевыми вызовами останутся экономическое истощение, демографический кризис, кадровый дефицит и постоянное давление на энергетику и социальную сферу. В то же время, именно в этот период определится, сможет ли страна перейти от модели выживания к модели развития. Многое будет зависеть от темпов реформ, стабильности международной поддержки и способности государства удержать людей и бизнес внутри страны. Украинцы уже доказали, что могут адаптироваться к сложным условиям, но главным испытанием 2026-2028 годов станет не только война, но и психологическая выносливость общества. Именно она определит, превратятся ли будущие потрясения в точку окончательного истощения, или же станут фундаментом для обновления страны.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что будет с Украиной, если война продлится еще три года.