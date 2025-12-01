«Зимова підтримка 2025»: кому точно не вдасться отримати 1 000 грн готівкою — і як не втратити виплату

Українці продовжують оформлювати одноразову допомогу "Зимова підтримка 2025", яка дає 1 000 грн на підготовку до холодного періоду. Подати заявку можна через "Дію" або у відділеннях "Укрпошти" — але з однією принциповою умовою: готівкою ці гроші отримати неможливо, і система жорстко блокує будь-які спроби перевести кошти у готівковий формат, повідомляють експерти.

Виплату «Зимова підтримка 2025» неможливо отримати готівкою — лише безготівковий формат

Причина проста: програма створена як цільова допомога, і уряд навмисно встановив безготівковий механізм, щоб уникнути зловживань і контролювати, на що саме витрачають виплату. Тисяча надходить на картку Національного кешбеку або списується при оплаті у магазинах із дозволеними категоріями. Будь-яка спроба "обійти систему" — перевести гроші на мобільний, спробувати "повернення" або обмін через сторонні сервіси — не працює.

Минулого року українці вже намагалися "кешувати" соцвиплати через мобільні рахунки. Після масових спроб EasyPay змушений був закрити можливість повернення коштів для всіх операторів — саме через нецільове використання державних виплат. Цьогоріч уряд одразу прибрав такі можливості з механіки програми.

Навіщо така жорсткість? Щоб гроші реально працювали на підтримку людей, а не йшли у сіру готівку. Система повинна гарантувати, що виплата піде на ліки, продукти, комуналку, українські товари чи донати ЗСУ.

Кошти дозволено використовувати виключно в межах визначених категорій — і лише у партнерів програми. Перед покупкою варто перевірити, чи приймає заклад картку Національного кешбеку: операції поза дозволеним переліком просто не пройдуть.

Проблеми можуть виникнути у тих, хто має неточності в "Дії", відсутні документи або живе на тимчасово окупованих територіях — у таких випадках варто звернутися до "Укрпошти" або на гарячу лінію міністерства.

Висновок:

"Зимова тисяча 2025" — це безготівкова допомога. Зняти гроші неможливо, і таких способів не існує. Виплату можна використати лише у межах програми — на ліки, продукти, оплату послуг і товари українського виробництва.

