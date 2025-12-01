logo

«Зимняя поддержка 2025»: кому точно не удастся получить 1 000 грн наличными — и как не потерять выплату
«Зимняя поддержка 2025»: кому точно не удастся получить 1 000 грн наличными — и как не потерять выплату

Выплата в 1 000 грн работает только безналично: государство убрало все лазейки, через которые раньше украинцы пытались обойти систему.

1 декабря 2025, 15:15
Автор:
avatar

Проніна Анна

Украинцы продолжают оформлять единовременную помощь "Зимняя поддержка 2025" , которая дает 1000 грн на подготовку к холодному периоду. Подать заявку можно через "Действие" или в отделениях "Укрпочты" — но с одним принципиальным условием: наличные деньги получить невозможно , и система жестко блокирует любые попытки перевести средства в наличный формат, сообщают эксперты.

«Зимняя поддержка 2025»: кому точно не удастся получить 1 000 грн наличными — и как не потерять выплату

Получить выплату «Зимняя поддержка 2025» наличными невозможно — только безналичный формат

Причина проста: программа создана как целевая помощь , и правительство намеренно установило безналичный механизм, чтобы избежать злоупотреблений и контролировать, на что тратят выплату. Тысяча поступает на карту Национального Кэшбека или списывается при оплате в магазинах с разрешенными категориями. Любая попытка "обойти систему" — перевести деньги на мобильный, попробовать "возврат" или обмен через посторонние сервисы — не работает .

В прошлом году украинцы уже пытались "кэшировать" соцвыплаты через мобильные счета. После массовых попыток EasyPay вынужден был закрыть возможность возврата средств для всех операторов именно из-за нецелевого использования государственных выплат. В этом году правительство сразу убрало такие возможности по механике программы.

Зачем такая жесткость? Чтобы деньги реально работали в поддержку людей , а не шли в серые наличные. Система должна гарантировать, что выплата пойдет на лекарства, продукты, коммуналку, украинские товары или донаты ВСУ.

Денежные средства разрешено использовать исключительно в пределах определенных категорий — и только у партнеров программы. Перед покупкой следует проверить, принимает ли заведение карточку Национального кэшбека: операции вне разрешенного перечня просто не пройдут.

Проблемы могут возникнуть у тех, кто имеет неточности в "Действии", отсутствуют документы или живут на временно оккупированных территориях — в таких случаях следует обратиться в "Укрпочту" или на горячую линию министерства.

Вывод:
"Зимняя тысяча 2025" – это безналичная помощь. Снять деньги невозможно , и таких способов не существует. Выплату можно использовать только в рамках программы – на лекарства, продукты, оплату услуг и товары украинского производства.

Напомним, портал "Комментарии" сообщал, у кого заберут обратно 5000 гривен на "Пакунок школяра".



