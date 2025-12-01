Повернення 5000 грн: кому держава списує гроші автоматично і чому більшість батьків про це навіть не знає

Тисячі українських родин, чиї діти цього року вперше пішли до школи, отримали державну допомогу в розмірі 5000 гривень. Для багатьох це стало важливою підтримкою, однак значна частина батьків дізнається про ключовий нюанс програми занадто пізно: ці кошти мають обмежений строк використання, і після шести місяців вони автоматично повертаються державі.

Батьки мають лише 6 місяців, щоб використати 5000 гривень для першокласника

Йдеться про програму "Пакунок школяра", гроші з якої надходять на спеціальну Дія.Картку або окремий рахунок в уповноваженому банку. Допомога є цільовою — тобто її можна витрачати лише на конкретні потреби першокласника. Про це повідомляють в Міністерстві освіти і науки України.

Хто має лише 6 місяців?

Батьки зобов’язані витратити всі 5000 грн протягом 180 календарних днів від дати надходження коштів.

На 181-й день банк автоматично списує весь невикористаний залишок — навіть якщо це 50 чи 500 гривень.

На що дозволено витрачати кошти

Держава визначила чіткий перелік категорій. Банківська система не пропустить покупку, яка виходить за межі дозволеного:

шкільний одяг, спортивна форма

взуття

канцтовари

підручники (крім базових, що входять у навчальну програму) На що витрачати заборонено продукти харчування комунальні послуги побутова техніка будь-які товари, не пов’язані зі школою Онлайн чи офлайн покупки доступні лише у магазинах із відповідними МСС-кодами. Як працює механізм повернення На відміну від звичайної картки, де гроші належать вам, цільові виплати контролюються державою. Система працює так: Банк фіксує дату надходження коштів. Після 180 днів запускається автоматичне списання. Невитрачений залишок одразу повертається до бюджету. Жодних додаткових попереджень або можливостей "продовжити" термін не передбачено. Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, що уряд збирається фінансувати ці виплати за рахунок інших соціальних програм. Видатки на "Соціальний захист дітей та сім’ї" планують зменшити на 3,042 мільярда гривень, а допомогу малозабезпеченим уріжуть ще на 1,483 мільярда. Ці гроші спрямують на програму "Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини", через яку і буде видана так звана "тисяча Зеленського". Мінфін уже попередив – такі зміни призведуть до втрати цільового використання коштів, адже їх перенаправлять людям, які не перебувають у скрутних обставинах.

