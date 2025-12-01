logo

Возвращение 5000 грн: кому государство списывает деньги автоматически и почему большинство родителей об этом даже не знает
Возвращение 5000 грн: кому государство списывает деньги автоматически и почему большинство родителей об этом даже не знает

Выплата для первоклассников имеет «срок годности» — после 180 дней неизрасходованная сумма возвращается обратно в бюджет без предупреждения.

1 декабря 2025, 14:48
Автор:
avatar

Проніна Анна

Тысячи украинских семей, чьи дети в этом году впервые пошли в школу, получили государственную помощь в размере 5000 гривен. Для многих это стало важной поддержкой, однако значительная часть родителей узнает о ключевом нюансе программы слишком поздно: эти средства имеют ограниченный срок использования , и после шести месяцев они автоматически возвращаются государству .

Возвращение 5000 грн: кому государство списывает деньги автоматически и почему большинство родителей об этом даже не знает

У родителей есть только 6 месяцев, чтобы потратить 5000 гривен для первоклассника

Речь идет о программе "Пакунка школяра" , деньги из которой поступают на специальное Дія.Карту или отдельный счет в уполномоченном банке. Помощь целевая — то есть ее можно тратить только на конкретные нужды первоклассника. Об этом сообщается в Министерстве образования и науки Украины.

Кто имеет всего 6 месяцев?

Родители обязаны потратить все 5000 грн. в течение 180 календарных дней от даты поступления средств.
На 181 день банк автоматически списывает весь неиспользованный остаток — даже если это 50 или 500 гривен.

На что разрешено тратить средства

Государство определило четкий перечень категорий. Банковская система не пропустит покупку, которая выходит за пределы дозволенного:

  • школьная одежда, спортивная форма

  • обувь

  • канцтовары

  • учебники (кроме базовых, входящих в обучающую программу)

    На что тратить запрещено

    • продукты питания

    • коммунальные услуги

    • бытовая техника

    • любые товары, не связанные со школой

    Онлайн или офлайн покупки доступны только в магазинах с соответствующими МСС-кодами.

    Как работает механизм возврата

    В отличие от обычной карты, где деньги принадлежат вам, целевые выплаты контролируются государством. Система работает так:

    1. Банк фиксирует дату поступления денежных средств.

    2. После 180 дней запускается автоматическое списание.

    3. Неизрасходованный остаток сразу возвращается в бюджет.

    Никаких дополнительных предупреждений или возможностей продлить срок не предусмотрено.

    Напомним, портал "Комментарии" ранее сообщал , что правительство собирается финансировать эти выплаты за счет других социальных программ. Расходы на "Социальную защиту детей и семьи" планируют уменьшить на 3,042 миллиарда гривен, а помощь малоимущим урежут еще на 1,483 миллиарда. Эти деньги направят на программу "Социальная защита попавших в сложные жизненные обстоятельства граждан", по которой и будет выдана так называемая "тысяча Зеленского". Минфин уже предупредил – такие изменения приведут к потере целевого использования средств, ведь их перенаправят людям, которые не находятся в тяжелых обстоятельствах.



