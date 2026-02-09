Жителям 15 областей надають безоплатні продуктові набори – що треба знати переселенцям

Громадська організація “ВПО України” оголосила про нову великих масштабів гуманітарну ініціативу: жителям 15 областей України, які мають статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО), надають безоплатні продуктові набори. Це рішення стало черговою відповіддю на складну ситуацію з продовольчою безпекою та економічним тиском, які відчувають українські сім’ї в умовах війни.

Безоплатні продуктові набори для ВПО: як отримати допомогу

За даними організаторів, така допомога особливо важлива саме в зимово‑весняний період, коли підвищені життєві витрати поєднуються з обмеженим доступом до стабільного доходу. Ця ініціатива має на меті забезпечити базовими продуктами тих, хто втратив постійне місце проживання або був змушений залишити рідний дім через бойові дії.

Для отримання продуктового набору переселенцям не потрібно звертатися особисто до гуманітарних штабів або центрів — достатньо оформити заявку онлайн. За словами представників ГО, онлайн‑заявки значно спростили процедуру, дозволивши охопити якомога більше людей у найкоротші терміни.

Центральна вимога для участі у програмі — статус ВПО, отриманий протягом останніх трьох місяців. Це дає змогу сфокусувати ресурси на тих, хто нещодавно опинився в складних життєвих обставинах і може потребувати негайної підтримки.

Списки областей, де діє програма, досить широкі — від Вінницької та Волинської до Чернігівської та Херсонської, включаючи Запорізьку, Львівську, Одеську, Київську та інші регіони. Такий охоплення дозволяє надати допомогу великій кількості вимушених переселенців у різних куточках України.

Що саме входить до комплекту продуктових наборів, організація не вказує у відкритих джерелах, але зазвичай такі пакети включають базові продукти тривалого зберігання — крупи, макарони, консерви, олію та інші найнеобхідніші позиції. Це схоже на інші гуманітарні програми, які спрямовані на забезпечення продовольчої безпеки в кризових умовах.

Щоб подати заявку, переселенцю необхідно перейти за спеціальним онлайн‑посиланням своєї області — кожен регіон має окрему форму для реєстрації, що допомагає уникнути черг і прискорює обробку даних:

