Жителям 15 областей предоставляют бесплатные продуктовые наборы – что нужно знать переселенцам

Общественная организация "ВПЛ Украины" объявила о новой крупных масштабах гуманитарной инициативе: жителям 15 областей Украины , имеющих статус внутренне перемещенного лица (ВПЛ), предоставляют бесплатные продуктовые наборы . Это решение стало очередным ответом на сложную ситуацию с продовольственной безопасностью и экономическим давлением, испытываемых украинскими семьями в условиях войны.

Бесплатные продуктовые наборы для ВПЛ: как получить помощь

По данным организаторов, такая помощь особенно важна именно в зимне-весенний период, когда повышенные жизненные затраты сочетаются с ограниченным доступом к стабильному доходу. Эта инициатива направлена на обеспечение базовыми продуктами тех, кто потерял постоянное местожительство или был вынужден покинуть родной дом из-за боевых действий .

Для получения продуктового набора переселенцам не нужно обращаться лично в гуманитарные штабы или центры — достаточно оформить заявку онлайн . По словам представителей ОО, онлайн-заявки значительно упростили процедуру , позволив охватить как можно больше людей в кратчайшие сроки.

Центральное требование для участия в программе – статус ВПЛ, полученный за последние три месяца . Это позволяет сфокусировать ресурсы на тех, кто недавно оказался в сложных жизненных обстоятельствах и может нуждаться в немедленной поддержке.

Списки областей, где действует программа, достаточно широкие – от Винницкой и Волынской до Черниговской и Херсонской, включая Запорожскую, Львовскую, Одесскую, Киевскую и другие регионы . Такой охват позволяет оказать помощь большому количеству вынужденных переселенцев в разных уголках Украины.

Что именно входит в комплект продуктовых наборов, организация не указывает в открытых источниках, но обычно такие пакеты включают в себя базовые продукты длительного хранения — крупы, макароны, консервы, масло и другие необходимые позиции. Это похоже на другие гуманитарные программы, направленные на обеспечение продовольственной безопасности в кризисных условиях.

Чтобы подать заявку, переселенцу необходимо перейти по специальной онлайн-ссылке своей области — каждый регион имеет отдельную форму для регистрации , что помогает избежать очередей и ускоряет обработку данных:

