Жінки відмовляються від раннього заміжжя: у чому причина

Вийти швидше заміж — було мрією жінок багатьох поколінь. Чоловік, діти, сім'я — саме в цьому багато жінок бачили свою реалізацію та покликання. Однак зараз тенденції змінюються.

Якщо у 1970 році близько 9 з 10 жінок виходили заміж до 30 років, то сьогодні цей показник ближче до 3 із 10. Близько 32% жінок виходять заміж до 30 років.

Ці зміни свідчать про еволюцію соціальних пріоритетів за останні півстоліття. Певну роль у переосмисленні шлюбу відіграли освіта, кар'єрні цілі, фінансова незалежність та зміна поглядів на відносини.

Світові тенденції

Портал “Коментарі” писав, що за даними Євростату, рейтинг країн, в яких жінки не поспішають виходити заміж, у 2024 році очолили Швеція, Норвегія та Іспанія. Шведки вперше виходять заміж у 34,8 роки, іспанки — у 34,7 роки, а норвежки – у 34,1 роки. Мешканки країн західної Європи вперше виходять заміж переважно після 30 років тоді, як у східній Європі жінки здебільшого укладають свій перший шлюб до 30 років. Середній вік заміжжя в Україні, за даними Євростату складає 24,9 роки.

Тенденції в Україні

В Україні ще 20 років тому жінки найчастіше виходили заміж у 20-23 роки, а чоловіки одрузувалися у 24-27 років. Однак зараз ці показники змінилися, пише видання “РБК-Україна”.

Середній вік жінок становить 26-28 років, а середній вік чоловіків — 29-32 роки.

Видання зазначає, що це пов'язано зі змінами в суспільстві, зокрема зростанням ролі освіти (більшість тепер здобувають вищу освіту, яка завершується у 22-23 роки), кар’єри та фінансової стабільності перед створенням сім’ї.

Психологи пояснюють, що шлюб після 26 років дозволяє отримати професію та побудувати перші кар’єрні успіхи, створити стабільну основу для сімейного життя.

