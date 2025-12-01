Женщины отказываются от раннего замужества: в чем причина

Выйти быстрее замуж – было мечтой женщин многих поколений. Муж, дети, семья – именно в этом многие женщины видели свою реализацию и призвание. Однако сейчас тенденции меняются.

Брак. Иллюстративное фото

Если в 1970 году около 9 из 10 женщин выходили замуж до 30 лет, то сегодня этот показатель ближе к 3 из 10. Около 32% женщин выходят замуж до 30 лет.

Эти изменения свидетельствуют об эволюции социальных приоритетов за последние полвека. Определенную роль в переосмыслении брака сыграли образование, карьерные цели, финансовая независимость и изменение взглядов на отношения.

Мировые тенденции

Портал "Комментарии" писал, что по данным Евростата, рейтинг стран, в которых женщины не спешат выходить замуж, в 2024 году возглавили Швеция, Норвегия и Испания. Шведки впервые выходят замуж в 34,8 года, испанки – в 34,7 года, а норвежки – в 34,1 года. Жители стран западной Европы впервые выходят замуж преимущественно после 30 лет, когда в восточной Европе женщины в основном заключают свой первый брак до 30 лет. Средний возраст замужества в Украине, по данным Евростата, составляет 24,9 года.

Тенденции в Украине

В Украине еще 20 лет назад женщины чаще выходили замуж в 20-23 года, а мужчины женились в 24-27 лет. Однако сейчас эти показатели изменились, пишет издание "РБК-Украина".

Средний возраст женщин составляет 26-28 лет, а средний возраст мужчин – 29-32 года.

Издание отмечает, что это связано с изменениями в обществе, в частности, ростом роли образования (большинство теперь получают высшее образование, которое завершается в 22-23 года), карьеры и финансовой стабильности перед созданием семьи.

Психологи объясняют, что брак после 26 лет позволяет получить профессию и выстроить первые карьерные успехи, создать стабильную основу для семейной жизни.

Напомним: портал "Комментарии" писал о самых распространенных причинах разводов.



