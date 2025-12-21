Земля — захисникам: Рада підтримала закон, який гарантує ділянки військовим і родинам загиблих

Рубрики
Проніна Анна
Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №10027, який змінює механізм розподілу державних і комунальних земель. Документ передбачає створення спеціального земельного резерву для військовослужбовців і родин загиблих захисників.
Законопроєкт вводить обов’язкову норму: під час приватизації державних або комунальних підприємств до 20% земель, які перебували у їхньому користуванні, мають передаватися до резервного фонду.
Цей фонд використовуватиметься виключно для безоплатного надання земельних ділянок визначеним категоріям громадян.
Право на отримання ділянок із резервного фонду матимуть:
учасники бойових дій;
особи з інвалідністю внаслідок війни;
члени сімей загиблих захисників і захисниць України.
Закон покликаний усунути ситуації, коли ветеранам відмовляють через відсутність вільних земель у громадах.
До цього часу приватизація часто проходила без соціальних зобов’язань перед військовими. Новий механізм формує земельний ресурс наперед і не покладає додаткового навантаження на місцеві бюджети.
Фактично держава використовує великі активи, що йдуть на приватизацію, як інструмент соціального захисту захисників.
Ухвалення в першому читанні відкриває шлях до другого читання та остаточного голосування. Після прийняття закону та підписання Президентом створення земельного резерву стане обов’язковим у всіх приватизаційних процесах.
Це рішення формує чіткий принцип: українська земля має належати тим, хто її обороняє, і родинам тих, хто віддав за неї життя.
