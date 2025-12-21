Земля — захисникам: Рада підтримала закон, який гарантує ділянки військовим і родинам загиблих

Верховна Рада України ухвалила у першому читанні законопроєкт №10027, який змінює механізм розподілу державних і комунальних земель. Документ передбачає створення спеціального земельного резерву для військовослужбовців і родин загиблих захисників.

Верховна Рада України підтримала законопроєкт про резерв земель для військових та родин загиблих

Що саме змінює закон

Законопроєкт вводить обов’язкову норму: під час приватизації державних або комунальних підприємств до 20% земель, які перебували у їхньому користуванні, мають передаватися до резервного фонду.

Цей фонд використовуватиметься виключно для безоплатного надання земельних ділянок визначеним категоріям громадян.

Хто матиме право на землю

Право на отримання ділянок із резервного фонду матимуть:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

члени сімей загиблих захисників і захисниць України.

Закон покликаний усунути ситуації, коли ветеранам відмовляють через відсутність вільних земель у громадах.

Навіщо створюють резервний фонд

До цього часу приватизація часто проходила без соціальних зобов’язань перед військовими. Новий механізм формує земельний ресурс наперед і не покладає додаткового навантаження на місцеві бюджети.

Фактично держава використовує великі активи, що йдуть на приватизацію, як інструмент соціального захисту захисників.

Коли рішення набуде чинності

Ухвалення в першому читанні відкриває шлях до другого читання та остаточного голосування. Після прийняття закону та підписання Президентом створення земельного резерву стане обов’язковим у всіх приватизаційних процесах.

Це рішення формує чіткий принцип: українська земля має належати тим, хто її обороняє, і родинам тих, хто віддав за неї життя.

