Земля — защитникам: Рада поддержала закон, гарантирующий участки военным и семьям погибших
commentss НОВОСТИ Все новости

Земля — защитникам: Рада поддержала закон, гарантирующий участки военным и семьям погибших

Парламент сделал первый шаг к закреплению права на землю для воюющих за Украину и потерявших близких на фронте.

21 декабря 2025, 05:46
Автор:
avatar

Проніна Анна

Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №10027 , изменяющий механизм распределения государственных и коммунальных земель. Документ предполагает создание специального земельного резерва для военнослужащих и семей погибших защитников.

Верховная Рада поддержала законопроект о земельном резерве для военных и семей погибших

Что именно изменяет закон

Законопроект вводит обязательную норму: при приватизации государственных или коммунальных предприятий до 20% находившихся в их пользовании земель должны передаваться в резервный фонд.

Этот фонд будет использоваться исключительно для безвозмездного предоставления земельных участков определенным категориям граждан.

Кто будет иметь право на землю

Право на получение участков из резервного фонда будет иметь:

  • участники боевых действий;

  • лица с инвалидностью в результате войны;

  • члены семей погибших защитников и защитниц Украины.

Закон призван устранить ситуации, когда ветеранам отказывают из-за отсутствия свободных земель в общинах.

Зачем создают резервный фонд

До этого времени приватизация часто проходила без социальных обязательств перед военными. Новый механизм формирует земельный ресурс вперед и не возлагает дополнительную нагрузку на местные бюджеты.

Фактически государство использует большие активы, идущие на приватизацию, как инструмент социальной защиты защитников.

Когда решение вступит в силу

Принятие в первом чтении открывает путь ко второму чтению и окончательному голосованию. После принятия закона и подписания Президентом создание земельного резерва станет обязательным во всех процессах приватизации.

Это решение формирует четкий принцип: украинская земля должна принадлежать обороняющим ее и семьям тех, кто отдал за нее жизнь.

