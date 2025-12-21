Земля — защитникам: Рада поддержала закон, гарантирующий участки военным и семьям погибших

Рубрики
Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект №10027 , изменяющий механизм распределения государственных и коммунальных земель. Документ предполагает создание специального земельного резерва для военнослужащих и семей погибших защитников.
Верховная Рада поддержала законопроект о земельном резерве для военных и семей погибших
Что именно изменяет закон
Законопроект вводит обязательную норму: при приватизации государственных или коммунальных предприятий до 20% находившихся в их пользовании земель должны передаваться в резервный фонд.
Этот фонд будет использоваться исключительно для безвозмездного предоставления земельных участков определенным категориям граждан.
Право на получение участков из резервного фонда будет иметь:
участники боевых действий;
лица с инвалидностью в результате войны;
члены семей погибших защитников и защитниц Украины.
Закон призван устранить ситуации, когда ветеранам отказывают из-за отсутствия свободных земель в общинах.
До этого времени приватизация часто проходила без социальных обязательств перед военными. Новый механизм формирует земельный ресурс вперед и не возлагает дополнительную нагрузку на местные бюджеты.
Фактически государство использует большие активы, идущие на приватизацию, как инструмент социальной защиты защитников.
Принятие в первом чтении открывает путь ко второму чтению и окончательному голосованию. После принятия закона и подписания Президентом создание земельного резерва станет обязательным во всех процессах приватизации.
Это решение формирует четкий принцип: украинская земля должна принадлежать обороняющим ее и семьям тех, кто отдал за нее жизнь.
