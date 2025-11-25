logo_ukra

BTC/USD

86597

ETH/USD

2878

USD/UAH

42.4

EUR/UAH

48.95

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Суспільство права людини Заявки подали вже понад 10 мільйонів українців — але частині все одно відмовлять: хто не отримає виплату
commentss НОВИНИ Всі новини

Заявки подали вже понад 10 мільйонів українців — але частині все одно відмовлять: хто не отримає виплату

Картка «Національний кешбек», обмеження за місцем перебування і дедлайни витрат — що важливо знати про допомогу.

25 листопада 2025, 16:40
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Проніна Анна

В Україні триває прийом заявок на грошову допомогу у розмірі 1000 грн у межах державної програми "Зимова підтримка". Про це повідомляє видання "На пенсії". Цього року українці знову можуть оформити так звану "тисячу Зеленського" — але правила отримання мають важливі обмеження, через які частина громадян не зможе отримати виплату.

Заявки подали вже понад 10 мільйонів українців — але частині все одно відмовлять: хто не отримає виплату

Грошова допомога у 1000 грн: кому доступна програма, а кому відмовлять автоматично

Понад 10 мільйонів українців уже надіслали заявки на програму, відкривши картку "Національний кешбек" через "Дію" або безпосередньо в Укрпошті. Оформлення доступне як для дорослих, так і для дітей, і триватиме до 24 грудня 2025 року. Втім, попри масовий інтерес і простоту подачі, держава визначила категорії громадян, яким допомога недоступна.

Згідно з умовами програми, оформити тисячу не зможуть українці, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також ті, хто знаходиться за кордоном під час періоду подачі заявки. Таке обмеження пов’язане з необхідністю підтвердження фактичного місця проживання в Україні та можливості користування коштами всередині країни.

Для тих, хто отримає виплату, також встановлено терміни її використання. Кошти потрібно витратити до 30 червня 2026 року, і перелік дозволених витрат досить широкий. До нього входять комунальні послуги, поштові сервіси, продукти харчування, ліки, медичні вироби, книги та інша друкована продукція. Допускається також використання коштів на благодійність — зокрема на підтримку Збройних сил України або інші доброчинні проєкти.

Програма має на меті підтримати громадян у зимовий період, але водночас вимагає від отримувачів дотримання чітких правил, аби фінансова допомога була адресною та прозорою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, щоб зібрати 11 мільярдів на масову виплату, уряд урізає допомогу малозабезпеченим і програму підтримки дітей.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Теги:

Новини

Всі новини