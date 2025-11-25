Заявки подали вже понад 10 мільйонів українців — але частині все одно відмовлять: хто не отримає виплату

В Україні триває прийом заявок на грошову допомогу у розмірі 1000 грн у межах державної програми "Зимова підтримка". Про це повідомляє видання "На пенсії". Цього року українці знову можуть оформити так звану "тисячу Зеленського" — але правила отримання мають важливі обмеження, через які частина громадян не зможе отримати виплату.

Грошова допомога у 1000 грн: кому доступна програма, а кому відмовлять автоматично

Понад 10 мільйонів українців уже надіслали заявки на програму, відкривши картку "Національний кешбек" через "Дію" або безпосередньо в Укрпошті. Оформлення доступне як для дорослих, так і для дітей, і триватиме до 24 грудня 2025 року. Втім, попри масовий інтерес і простоту подачі, держава визначила категорії громадян, яким допомога недоступна.

Згідно з умовами програми, оформити тисячу не зможуть українці, що перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також ті, хто знаходиться за кордоном під час періоду подачі заявки. Таке обмеження пов’язане з необхідністю підтвердження фактичного місця проживання в Україні та можливості користування коштами всередині країни.

Для тих, хто отримає виплату, також встановлено терміни її використання. Кошти потрібно витратити до 30 червня 2026 року, і перелік дозволених витрат досить широкий. До нього входять комунальні послуги, поштові сервіси, продукти харчування, ліки, медичні вироби, книги та інша друкована продукція. Допускається також використання коштів на благодійність — зокрема на підтримку Збройних сил України або інші доброчинні проєкти.

Програма має на меті підтримати громадян у зимовий період, але водночас вимагає від отримувачів дотримання чітких правил, аби фінансова допомога була адресною та прозорою.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше писав, щоб зібрати 11 мільярдів на масову виплату, уряд урізає допомогу малозабезпеченим і програму підтримки дітей.