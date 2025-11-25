Заявки подали уже более 10 миллионов украинцев, но некоторым все равно откажут: кто не получит выплату

В Украине идет прием заявок на денежную помощь в размере 1000 грн в рамках государственной программы "Зимняя поддержка". Об этом сообщает издание "На пенсии". В этом году украинцы снова могут оформить так называемую тысячу Зеленского — но правила получения имеют важные ограничения, из-за которых часть граждан не сможет получить выплату.

Денежная помощь в 1000 грн: кому программа доступна, а кому автоматически откажут

Более 10 миллионов украинцев уже отправили заявки на программу, открыв карточку "Национальный кэшбек" через "Дію" или непосредственно в Укрпочте. Оформление доступно как для взрослых, так и для детей и продлится до 24 декабря 2025 года. Впрочем, несмотря на массовый интерес и простоту подачи государство определило категории граждан, которым помощь недоступна.

Согласно условиям программы, оформить тысячу не смогут находящиеся на временно оккупированных территориях украинцы , а также те, кто находится за границей во время периода подачи заявки. Такое ограничение связано с необходимостью подтверждения фактического места жительства в Украине и возможности использования средств внутри страны.

Для тех, кто получит выплату, также установлены сроки ее использования. Средства нужно потратить до 30 июня 2026 года , и перечень разрешенных расходов достаточно широк. В него входят коммунальные услуги, почтовые сервисы, продукты питания, лекарства, медицинские изделия, книги и прочая печатная продукция. Допускается также использование средств на благотворительность, в частности, на поддержку Вооруженных сил Украины или другие благотворительные проекты.

Программа направлена на поддержание граждан в зимний период, но в то же время требует от получателей соблюдения четких правил, чтобы финансовая помощь была адресной и прозрачной.

Напомним, портал "Комментарии" ранее писал , чтобы собрать 11 миллиардов на массовую выплату, правительство урезает помощь малоимущим и программу поддержки детей.