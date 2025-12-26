Заберуть навіть у тих, хто вже отримує: кого у 2026 році позбавлять субсидій

Із початку 2026 року частина українців може залишитися без субсидії на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться не лише про нових заявників, а й про тих, хто вже отримує державну допомогу. Причина — посилені перевірки фінансового стану домогосподарств та дотримання чинних критеріїв. Про це повідомляє видання "На пенсії".

Субсидії під загрозою – у кого з українців відберуть допомогу вже з січня 2026 року

Загальні умови призначення субсидій у 2026 році формально залишаються без змін. Допомогу зможуть отримувати родини, у яких витрати на комунальні послуги перевищують 20% сукупного доходу. Водночас навіть за дотримання цього критерію субсидію можуть скасувати, якщо буде виявлено порушення або невідповідність майновому стану.

Чому можуть позбавити субсидії

Субсидію на оплату житлово-комунальних послуг можуть скасувати з кількох причин. Зокрема, якщо:

– хтось із членів домогосподарства протягом року перед зверненням здійснив покупку товарів або послуг на суму понад 50 тисяч гривень (крім витрат на лікування). Виняток діє лише у випадку, коли за пів року до цього було продано попереднє житло;

– член родини має банківський депозит на суму понад 100 тисяч гривень;

– протягом року купувалася іноземна валюта на суму понад 50 тисяч гривень;

– домогосподарство не повернуло надміру виплачену субсидію за попередні періоди;

– у складі родини є неплатник аліментів, який має заборгованість понад три місяці;

– хтось із членів сім’ї володіє більше ніж одним житловим приміщенням (за винятком житла на тимчасово окупованих територіях, спільної власності або нерухомості в сільській місцевості);

– площа квартири перевищує 130 м², а приватного будинку — 230 м² (крім житла багатодітних, прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу);

– один із членів родини має автомобіль віком до п’яти років (крім мопеда та причепа) або більше одного транспортного засобу віком до 15 років.

Таким чином, субсидію можуть скасувати навіть чинним отримувачам, якщо під час перевірки буде встановлено невідповідність цим вимогам.

Від чого залежить розмір субсидії

Розмір державної допомоги визначається індивідуально. Він залежить від сукупного доходу домогосподарства, кількості зареєстрованих осіб та фактичних витрат на житлово-комунальні послуги.

Як оформити субсидію

Подати заяву на отримання субсидії можна кількома способами:

– особисто через територіальні органи Пенсійного фонду України;

– через центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

– онлайн через вебпортал електронних послуг ПФУ;

– онлайн через застосунок "Дія".

Експерти радять уважно перевіряти фінансовий та майновий стан домогосподарства перед подачею заяви, аби уникнути відмови або скасування виплат у майбутньому.

Нагадаємо, портал "Коментарі" раніше повідомляв, як отримати доплату до пенсії.



