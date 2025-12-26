Заберут даже у тех, кто уже получает: кого в 2026 году лишат субсидий

С начала 2026 часть украинцев может остаться без субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет не только о новых заявителях, но и о тех, кто уже получает государственную помощь. Причина – усиленные проверки финансового состояния домохозяйств и соблюдение действующих критериев. Об этом сообщает издание "На пенсии".

Субсидии под угрозой – у кого из украинцев отберут помощь уже с января 2026 года

Общие условия назначения субсидий в 2026 году формально остаются без изменений. Помощь смогут получать семьи, в которых расходы на коммунальные услуги превышают 20% совокупного дохода. В то же время, даже при соблюдении этого критерия субсидию могут отменить, если будет выявлено нарушение или несоответствие имущественному положению.

Почему могут лишить субсидии

Субсидию на оплату жилищно-коммунальных услуг могут отменить по нескольким причинам. В частности, если:

– кто-то из членов домохозяйства в течение года перед обращением совершил покупку товаров или услуг на сумму более 50 тысяч гривен (кроме расходов на лечение). Исключение действует только в том случае, если за пол года до этого было продано предыдущее жилье;

– член семьи имеет банковский депозит на сумму более 100 тысяч гривен;

– в течение года покупалась иностранная валюта на сумму более 50 тысяч гривен;

– домохозяйство не вернуло излишне выплаченную субсидию за предыдущие периоды;

– в составе семьи есть неплательщик алиментов, имеющий задолженность более трех месяцев;

– кто-то из членов семьи владеет более чем одним жилым помещением (за исключением жилья на временно оккупированных территориях, общей собственности или недвижимости в сельской местности);

– площадь квартиры превышает 130 м², а частного дома – 230 м² (кроме жилья многодетных, приемных семей и детских домов семейного типа);

– один из членов семьи имеет автомобиль в возрасте до пяти лет (кроме мопеда и прицепа) или более одного транспортного средства в возрасте до 15 лет.

Таким образом, субсидия может быть отменена даже действующим получателям, если во время проверки будет установлено несоответствие этим требованиям.

От чего зависит размер субсидии

Размер государственной помощи определяется индивидуально. Он зависит от совокупного дохода домохозяйства, количества зарегистрированных лиц и фактических расходов жилищно-коммунальных услуг.

Как оформить субсидию

Подать заявление на получение субсидии можно несколькими способами:

– лично через территориальные органы Пенсионного фонда Украины;

– через центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

– онлайн через веб-портал электронных услуг ПФУ;

– онлайн через приложение "Действие".

Эксперты советуют внимательно проверять финансовое и имущественное состояние домохозяйства перед подачей заявления во избежание отказа или отмены выплат в будущем.

