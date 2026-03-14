За СЗЧ можуть позбавити пільг: Рада ухвалила нові жорсткі правила для військових

Верховна Рада України ухвалила закон №13177, який змінює порядок проходження військової служби для осіб, що самовільно залишили військову частину або вчинили дезертирство.

Верховна Рада змінила порядок служби для тих, хто самовільно залишив частину

Як повідомив народний депутат Ярослав Железняк, за документ проголосували 282 народні депутати, а рішення було ухвалене одразу в першому читанні та в цілому.

Що змінюється для військових у СЗЧ

Згідно з новими нормами, військовослужбовці, які самовільно залишили місце служби, формально залишаються у статусі військових під час дії воєнного стану.

Водночас їхній правовий статус суттєво обмежується.

Період відсутності у частині не буде зараховуватися до страхового стажу та вислуги років.

Крім того, якщо військовий не повернеться до підрозділу до завершення воєнного стану, його службу офіційно припинять у день скасування воєнного стану.

Фінансові наслідки та втрата пільг

Новий закон передбачає повне припинення всіх видів забезпечення для військових, які вчинили СЗЧ або дезертирство.

На період фактичної відсутності військового:

припиняється виплата грошового забезпечення, зарплат, премій та додаткових винагород.

Також військовий втрачає право користуватися соціальними пільгами, передбаченими для учасників бойових дій та ветеранів.

Крім того, припиняється речове, продовольче та інші види забезпечення.

Нові правила для родин військових

Одним із найбільш дискусійних положень закону стало поширення обмежень на членів родин військовослужбовців.

Раніше сім’ї могли зберігати право на окремі виплати навіть у випадку перебування військового у СЗЧ – до моменту остаточного рішення суду.

Відтепер на період відсутності військовослужбовця припиняється надання пільг і компенсацій членам його родини.

Йдеться про всі види державної допомоги, які раніше нараховувалися родичам як сім’ї діючого військового.

Коли можуть відновити пільги

Закон передбачає можливість повернення військового до служби.

Якщо військовослужбовець вирішить повернутися до виконання обов’язків, йому можуть відновити соціальні гарантії та пільги, передбачені законодавством.

Важливо, що командир підрозділу має право ухвалити рішення про продовження служби військового, навіть якщо щодо нього вже відкрито кримінальне провадження через самовільне залишення частини.

Контекст

Закон №13177 спрямований на посилення військової дисципліни під час воєнного стану та врегулювання правового статусу військовослужбовців, які залишили місце служби.

Водночас документ передбачає можливість повернення до служби та відновлення соціальних гарантій для тих військових, які вирішать повернутися до виконання бойових завдань.

