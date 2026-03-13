Військові вже не стримують обурення: про що різко попередили народних депутатів

Рубрики
МЕНЮ
Кречмаровская Наталия
Народні депутати, схоже повністю втратили не тільки розуміння спільності та важливості роботи, а й бажання навіть відвідувати засідання. Народних обранців у залі засідань мало, та й ті не можуть ухвалити жодного важливого рішення. При цьому збираються нардепи “під куполом” не часто і навіть не можуть попрацювати повний день.
ВРУ. Фото портал "Коментарі"
Така ситуація обурює українських захисників — тих, “хто тримає фронт, щоб міг спокійно жити та працювати тил”. Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев гостро розкритикував ситуацію у Верховній Раді. За його словами, це просто стидобисько.
При цьому, за його словами, вся країна бачить, що парламент інколи просто не може організувати свою роботу. І пояснюють це втомою.
