Військові вже не стримують обурення: про що різко попередили народних депутатів

Народні депутати, схоже повністю втратили не тільки розуміння спільності та важливості роботи, а й бажання навіть відвідувати засідання. Народних обранців у залі засідань мало, та й ті не можуть ухвалити жодного важливого рішення. При цьому збираються нардепи “під куполом” не часто і навіть не можуть попрацювати повний день.

ВРУ. Фото портал "Коментарі"

Така ситуація обурює українських захисників — тих, “хто тримає фронт, щоб міг спокійно жити та працювати тил”. Засновник підрозділу KRAKEN Костянтин Немічев гостро розкритикував ситуацію у Верховній Раді. За його словами, це просто стидобисько.

“Депутати Верховної Ради не можуть зібратися на засідання, через що зупиняється робота і зависла велика кількість законопроєктів. Країна воює. На фронті щодня важкі бої, щодня втрати, щодня люди тримають оборону і виконують свою роботу. У цих умовах держава повинна працювати як годинник”, — переконаний військовий.

При цьому, за його словами, вся країна бачить, що парламент інколи просто не може організувати свою роботу. І пояснюють це втомою.

“Так, втомилися всі. Але найбільше, на мою думку, втомилися ті, хто зараз на фронті. Ті, хто живе під обстрілами, хто сидить на позиціях, хто щодня ризикує життям. Ми робимо свою роботу. Робимо її щодня, без вихідних. Інакше просто не можна. Бо якби військо ставилося до своїх обов’язків так само як дехто ставиться до роботи в парламенті, то вже не було б де проводити засідання. Бо не було б самої країни”, — підсумував військовий.

