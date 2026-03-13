Военные уже не сдерживают возмущение: о чем резко предупредили народных депутатов

Народные депутаты, похоже, полностью потеряли не только понимание общности и важности работы, но и желание даже посещать заседания. Народных избранников в зале заседаний мало, и те не могут принять ни одного важного решения. При этом собираются нардепы "под куполом" не часто и даже не могут поработать полный день.

Такая ситуация возмущает украинских защитников — тех, кто "держит фронт, чтобы мог спокойно жить и работать тыл". Учредитель подразделения KRAKEN Константин Немичев остро раскритиковал ситуацию в Верховной Раде. По его словам, это просто стыдоба.

"Депутаты Верховной Рады не могут собраться на заседание, из-за чего останавливается работа и зависло большое количество законопроектов. Страна воюет. На фронте ежедневно тяжелые бои, ежедневно потери, ежедневно люди держат оборону и выполняют свою работу. В этих условиях государство должно работать как часы", — убежден военный.

При этом, по его словам, вся страна видит, что парламент иногда просто не может организовать свою работу. И объясняют это усталостью.

"Да, устали все. Но больше всего, по моему мнению, устали те, кто сейчас на фронте. Те, кто живет под обстрелами, кто сидит на позициях, кто ежедневно рискует жизнью. Мы делаем свою работу. Делаем ее ежедневно, без выходных. Иначе просто нельзя. Потому что если бы войско относилось к своим обязанностям так же, как некоторые относятся к работе в парламенте, то уже негде было бы проводить заседание. Потому что не было бы самой страны”, — подытожил военный.

