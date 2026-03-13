Военные уже не сдерживают возмущение: о чем резко предупредили народных депутатов

Кречмаровская Наталия
Народные депутаты, похоже, полностью потеряли не только понимание общности и важности работы, но и желание даже посещать заседания. Народных избранников в зале заседаний мало, и те не могут принять ни одного важного решения. При этом собираются нардепы "под куполом" не часто и даже не могут поработать полный день.
ВРУ. Фото портал "Комментарии"
Такая ситуация возмущает украинских защитников — тех, кто "держит фронт, чтобы мог спокойно жить и работать тыл". Учредитель подразделения KRAKEN Константин Немичев остро раскритиковал ситуацию в Верховной Раде. По его словам, это просто стыдоба.
При этом, по его словам, вся страна видит, что парламент иногда просто не может организовать свою работу. И объясняют это усталостью.
