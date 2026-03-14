По СЗЧ могут лишить льгот: Рада приняла новые жесткие правила для военных

Верховная Рада Украины приняла из окон №13177 , который изменяет порядок прохождения военной службы для лиц, самовольно покинувших воинскую часть или совершивших дезертирство.

Верховная Рада изменила порядок службы для самовольно покинувших часть

Как сообщил народный депутат Ярослав Железняк, за документ проголосовали 282 народных депутата , а решение было принято сразу в первом чтении и в целом .

Что меняется для военных в СЗЧ

Согласно новым нормам, военнослужащие, самовольно покинувшие место службы, формально остаются в статусе военных во время действия военного положения .

В то же время, их правовой статус существенно ограничивается.

Период отсутствия в части не будет засчитываться в страховой стаж и выслугу лет.

Кроме того, если военный не вернется в подразделение до завершения военного положения , его службу официально прекратят в день отмены военного положения.

Финансовые последствия и потеря льгот

Новый закон предусматривает полное прекращение всех видов обеспечения для военных, совершивших СЗЧ или дезертирство .

На период фактического отсутствия военного:

прекращается выплата денежного довольствия, зарплат, премий и дополнительных вознаграждений .

Также военный лишается права пользоваться социальными льготами , предусмотренными для участников боевых действий и ветеранов.

Кроме того, прекращается вещное, продовольственное и другие виды довольствия .

Новые правила для семей военных

Одним из наиболее дискуссионных положений закона стало распространение ограничений на членов семей военнослужащих .

Ранее семьи могли сохранять право на отдельные выплаты даже в случае пребывания военного в СЗЧ – до окончательного решения суда.

Отныне на период отсутствия военнослужащего прекращается предоставление льгот и компенсаций членам его семьи .

Речь идет обо всех видах государственной помощи, ранее начислявшихся родственникам как семье действующего военного.

Когда могут возобновить льготы

Закон предусматривает возможность возвращения военного в службу.

Если военнослужащий решит вернуться к исполнению обязанностей , ему могут восстановить социальные гарантии и льготы, предусмотренные законодательством.

Важно, что командир подразделения имеет право принять решение о продлении службы военного , даже если в отношении него уже открыто уголовное производство по самовольному уходу из части.

Контекст

Закон №13177 направлен на усиление военной дисциплины во время военного положения и урегулирование правового статуса военнослужащих, покинувших место службы.

В то же время, документ предусматривает возможность возвращения к службе и восстановления социальных гарантий для тех военных, которые решат вернуться к выполнению боевых задач.

Читайте также в "Комментариях", что основатель подразделения KRAKEN Константин Немичев остро раскритиковал ситуацию в Верховной Раде – прогулы народных депутатов.