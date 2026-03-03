За російську на вивісці – до 11 900 грн: хто і за що заплатить у 2026 році

В Україні у 2026 році державна мова залишається обов’язковою у сфері обслуговування, медіа та публічної комунікації. Про це повідомляють "Факти". Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної" чітко визначає: клієнта мають обслуговувати українською, а інформація про товари і послуги повинна бути доступною державною мовою.

Штрафи за порушення мовного закону зростають – бізнесу нагадали про обов’язкову українську

Кого це стосується

Вимоги поширюються на всі підприємства незалежно від форми власності – від маленьких кав’ярень до великих мереж. Це стосується як офлайн-магазинів, так і інтернет-компаній.

Окрема увага – сайтам і сторінкам у соцмережах. Відповідно до законодавства, українська версія ресурсу має бути повноцінною і відкриватися за замовчуванням для користувачів з України. Формальний переклад або прихована мовна кнопка не вважаються виконанням вимог.

Скільки доведеться заплатити

Санкції передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення. Якщо порушення зафіксоване вперше, передбачене попередження або штраф у розмірі 3 400 грн.

Якщо ж протягом року бізнес ігнорує вимоги повторно, сума зростає до 8 500–11 900 грн. Максимальний штраф у 2026 році становить 11 900 гривень.

Рішення про притягнення до відповідальності ухвалює Секретаріат уповноваженого із захисту державної мови після перевірки або розгляду скарги.

Статистика за минулий рік

У 2025 році було винесено 706 постанов щодо порушення мовного законодавства. Загальна сума штрафів перевищила 368 900 грн.

404 особи отримали попередження, 95 – фінансові санкції, 207 справ закрили через процесуальні підстави. Найчастіше штрафи становили 1 700 або 3 400 грн, однак були випадки застосування максимального покарання.

Чи зростуть штрафи

Попри активну практику притягнення до відповідальності, підвищення штрафів наразі не планується. Уповноважена із захисту державної мови наголосила, що мовна політика має сприяти консолідації суспільства, а не перетворюватися на каральний механізм.

Водночас можливий перегляд Адміністративного кодексу, щоб чіткіше розмежувати відповідальність фізичних та юридичних осіб.

Нові ініціативи в освіті

Паралельно розглядається законопроєкт №14361, який передбачає заборону використання російської мови як мови викладання у приватних закладах освіти. Ідея полягає в уніфікації мовних стандартів для всіх навчальних установ.

Як поскаржитися

Громадяни можуть повідомити про порушення через електронну форму на сайті мовного омбудсмена, електронною поштою або листом на офіційну адресу в Києві.

Варто пам’ятати: кожне звернення розглядається індивідуально, а за систематичні порушення штрафи стають неминучими.

