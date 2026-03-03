За русский на вывеске – до 11 900 грн: кто и за что заплатит в 2026 году

В Украине в 2026 году государственный язык остается обязательным в сфере обслуживания, медиа и публичной коммуникации. Об этом сообщают "Факты". Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" четко определяет: клиента должны обслуживать украинским, а информация о товарах и услугах должна быть доступной на государственном языке.

Штрафы за нарушение языкового закона растут – бизнесу напомнили об обязательном украинском

Кого это касается

Требования распространяются на все предприятия независимо от формы собственности – от маленьких кафе до крупных сетей. Это касается как офлайн-магазинов, так и интернет-компаний.

Отдельное внимание – сайтам и страницам в соцсетях. Согласно законодательству, украинская версия ресурса должна быть полноценной и открываться по умолчанию для пользователей из Украины . Формальный перевод или скрытая языковая кнопка не считаются исполнением требований.

Сколько придется заплатить

Санкции предусмотрены Кодексом Украины об административных правонарушениях. Если нарушение зафиксировано впервые, предусмотрено предупреждение или штраф в размере 3400 грн.

Если в течение года бизнес игнорирует требования повторно, сумма растет до 8 500–11 900 грн. Максимальный штраф в 2026 году составляет 11 900 гривен .

Решение о привлечении к ответственности принимает Секретариат уполномоченного по защите государственного языка после проверки или рассмотрения жалобы.

Статистика за прошлый год

В 2025 году было вынесено 706 постановлений о нарушении речевого законодательства. Общая сумма штрафов превысила 368900 грн.

404 человека получили предупреждение, 95 – финансовые санкции, 207 дел закрыли из-за процессуальных оснований. Чаще штрафы составляли 1700 или 3400 грн, однако были случаи применения максимального наказания.

Увеличатся ли штрафы

Несмотря на активную практику привлечения к ответственности повышение штрафов пока не планируется. Уполномоченная по защите государственного языка подчеркнула, что языковая политика должна способствовать консолидации общества, а не превращаться в карательный механизм.

В то же время, возможен пересмотр Административного кодекса, чтобы четче разграничить ответственность физических и юридических лиц.

Новые инициативы в образовании

Параллельно рассматривается законопроект №14361, предусматривающий запрещение использования русского языка как языка преподавания в частных учебных заведениях. Идея состоит в унификации языковых стандартов для всех учебных заведений.

Как пожаловаться

Граждане могут сообщить о нарушениях по электронной форме на сайте языкового омбудсмена, по электронной почте или письмом по официальному адресу в Киеве.

Следует помнить: каждое обращение рассматривается индивидуально, а за систематические нарушения штрафы становятся неизбежными.

Читайте также в "Комментариях", уже закрепивших новое украинское правописание.