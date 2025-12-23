logo_ukra

Юнаки 2009 року народження повинні стати на військовий облік уже в 2026 році
commentss НОВИНИ Всі новини

Юнаки 2009 року народження повинні стати на військовий облік уже в 2026 році

Мінімум бюрократії: можна особисто або через електронну систему Резерв+, поважні причини відтермінування.

23 грудня 2025, 22:01
Автор:
avatar

Проніна Анна

Відповідно до закону "Про військовий обов’язок та військову службу", юнаки, яким у 2026 році виповнюється 17 років, зобов’язані стати на військовий облік призовників у період з 1 січня до 31 липня 2026 року. Про це повідомляє " Ти ж юрист".

Юнаки 2009 року народження повинні стати на військовий облік уже в 2026 році

Військовий облік 17-річних: строки та способи постановки у 2026 році

Постановка на облік можлива двома способами:

  • Особисто – відвідати територіальний центр комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) за місцем проживання.

  • Онлайн – через систему Резерв+, пройти електронну ідентифікацію та уточнити персональні дані.

Винятки та поважні причини

Не підлягають обліку:

  • громадяни, які відбувають покарання;

  • особи, до яких застосовані примусові заходи медичного характеру.

Поважними причинами для відтермінування постановки на облік визнаються:

  • хвороба;

  • стихійні перешкоди;

  • перебування на тимчасово окупованих територіях або у зоні бойових дій;

  • інші обставини, що унеможливили особистий візит або електронну ідентифікацію.

ТЦК наголошує, що своєчасне взяття на облік є обов’язком юнаків, але система враховує реалії життя та дозволяє відстрочки за поважних обставин.

Нагадаємо, як повідомляв раніше портал "Коментарі", український уряд у 2026 році посилює контроль за бронюванням військовозобов’язаних на підприємствах критичної інфраструктури. Нові правила фактично вводять фінансовий бар’єр для отримання відстрочки: тепер її зможуть отримати лише ті працівники, чия офіційна заробітна плата перевищує певний поріг. Щоб працівник підприємства зберіг статус "критично важливого" і не потрапив під мобілізацію, його зарплата має бути не менше 20 000 гривень. Цей поріг стосується саме конкретного працівника, а не середньої зарплати по підприємству.



