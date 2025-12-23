Бронювання для багатих: скільки треба заробляти у 2026 році, щоб не отримати повістку

Український уряд у 2026 році посилює контроль за бронюванням військовозобов’язаних на підприємствах критичної інфраструктури. Нові правила фактично вводять фінансовий бар’єр для отримання відстрочки: тепер її зможуть отримати лише ті працівники, чия офіційна заробітна плата перевищує певний поріг. Про це повідомляє український діловий портал "Експерт".

Нові правила бронювання працівників: зарплата вирішує все

За оновленими постановами Кабміну, щоб працівник підприємства зберіг статус "критично важливого" і не потрапив під мобілізацію, його зарплата має бути не менше 20 000 гривень. Цей поріг стосується саме конкретного працівника, а не середньої зарплати по підприємству.

Окрім цього, підприємство повинно бути без податкових боргів і своєчасно сплачувати ЄСВ. Раніше можна було обходити вимоги за рахунок середніх показників: директор отримував високу зарплату, а решта працівників – мінімальну, і середнє значення дозволяло зберегти бронь. Тепер ця лазівка закривається.

Під удар потрапляють:

Працівники на мінімальній ставці або неповному робочому дні, навіть якщо фактично отримують більше в конверті;

Співробітники державних і комунальних установ із низькими окладами (для держсектору можливі винятки, які ще обговорюються);

ФОПи та їхні наймані працівники, які не можуть підтвердити рівень доходу та сплату податків.

Держава планує щоквартальний аудит, який перевірятиме відповідність доходів встановленому порогу. Якщо зарплата заброньованого працівника впаде нижче 20 000 грн, підприємство ризикує втратити статус критичного, а працівник — отримати повістку вже наступного дня.

Мета реформи – підвищення економічної дисципліни та збільшення надходжень ПДФО і військового збору, що йдуть безпосередньо на потреби оборони. Війна потребує ресурсів, і тепер бронювання працює не як привілей, а як інструмент підтримки економічного тилу.

