На Закарпатті розкрили схему втечі ухилянтів: потрапляли до ЄС замість російського газу

Кравцев Сергей
На Закарпатті затримали перевізника, який допомагав чоловікам втікати з України за кордон через неробочу газову трубу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Служби безпеки України.
Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел
Українські спецслужби встановили, що на Закарпатті затримано 62-річного перевізника зі Львова, який доставляв ухилістів у західний регіон, а потім прокладав їм маршрут втечі до Європейського Союзу через неробочу газову трубу.
Встановлено, що фігурант діяв спільно зі своїм знайомим із Покровська, який мігрував до ЄС. Перебуваючи за кордоном, він підшукував у ТікТоці потенційних клієнтів та організовував їхню зустріч при виході з труби.
Читайте також на порталі "Коментарі" — голова комітету ВРУ з питань освіти Сергій Бабак повідомив, що в Україні чоловіки продовжують ухилятися від служби шляхом навчання на бакалавраті та в аспірантурі.
Через це комітет з питань освіти разом з комітетом з питань нацбезпеки працює над тим, щоб переглянути правила і закрити можливі лазівки.