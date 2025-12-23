На Закарпатті розкрили схему втечі ухилянтів: потрапляли до ЄС замість російського газу

На Закарпатті затримали перевізника, який допомагав чоловікам втікати з України за кордон через неробочу газову трубу. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті Служби безпеки України.

Мобілізація в Україні. Фото: з відкритих джерел

Українські спецслужби встановили, що на Закарпатті затримано 62-річного перевізника зі Львова, який доставляв ухилістів у західний регіон, а потім прокладав їм маршрут втечі до Європейського Союзу через неробочу газову трубу.

Встановлено, що фігурант діяв спільно зі своїм знайомим із Покровська, який мігрував до ЄС. Перебуваючи за кордоном, він підшукував у ТікТоці потенційних клієнтів та організовував їхню зустріч при виході з труби.

Читайте також на порталі "Коментарі" — голова комітету ВРУ з питань освіти Сергій Бабак повідомив, що в Україні чоловіки продовжують ухилятися від служби шляхом навчання на бакалавраті та в аспірантурі.

Через це комітет з питань освіти разом з комітетом з питань нацбезпеки працює над тим, щоб переглянути правила і закрити можливі лазівки.

"Найбільше в 2024-2025 роках чоловіки у віці 25+ вступали на рівень фахової передвищої освіти. Вступна кампанія 2023 року підсвітила, що під виглядом навчання на бакалавраті та в аспірантурі освіту часто намагалися використати не за прямим призначенням, а як спосіб відтермінування виконання військового обов’язку. Тоді на цей виклик ми запровадили ряд рішень, які стали дієвими запобіжниками. Їхню ефективність підтвердили результати вступу 2024-2025 років. Водночас аналіз минулого та поточного року показує інші тенденції – різке зростання зацікавленості фаховою передвищою освітою серед цієї ж вікової групи", – зазначив нардеп.