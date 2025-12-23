В Закарпатской области задержали перевозчика, который помогал мужчинам бежать из Украины за границу через нерабочую газовую трубу. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте Службы безопасности Украины.

Украинские спецслужбы установили, что на Закарпатье задержан 62-летний перевозчик из Львова, который доставлял уклонистов в западный регион, а затем прокладывал им маршрут побега в Европейский Союз через нерабочую газовую трубу.

Установлено, что фигурант действовал совместно со своим знакомым из Покровска, который мигрировал в ЕС. Находясь за границей, он подыскивал в ТикТоке потенциальных клиентов и организовывал их встречу при выходе из трубы.

глава комитета ВРУ по вопросам образования Сергей Бабак сообщил, что в Украине мужчины продолжают уклоняться от службы путем обучения на бакалавриате и в аспирантуре.

Поэтому комитет по вопросам образования вместе с комитетом по вопросам нацбезопасности работает над тем, чтобы пересмотреть правила и закрыть возможные лазейки.

"Больше всего в 2024-2025 годах мужчины в возрасте 25+ вступали на уровень профессионального высшего образования. Вступительная кампания 2023 подсветила, что под видом обучения на бакалавриате и в аспирантуре образование часто пытались использовать не по прямому назначению, а как способ отсрочки выполнения воинского долга. Тогда по этому вызову мы ввели ряд решений, которые стали действенными предохранителями. Их эффективность подтвердили результаты вступления 2024-2025 годов. В то же время анализ прошлого и текущего года показывает другие тенденции – резкий рост заинтересованности профессиональным высшим образованием среди этой возрастной группы ", – отметил нардеп.



