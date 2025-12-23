Бронирование для богатых: сколько нужно зарабатывать в 2026 году, чтобы не получить повестку

Украинское правительство в 2026 году ужесточает контроль за бронированием военнообязанных на предприятиях критической инфраструктуры. Новые правила фактически вводят финансовый барьер для получения отсрочки: теперь ее смогут получить только работники, чья официальная заработная плата превышает определенный порог. Об этом сообщает украинский деловой портал "Эксперт".

Новые правила бронирования работников: зарплата решает все

По обновленным постановлениям Кабмина, чтобы работник предприятия сохранил статус "критически важного" и не попал под мобилизацию, его зарплата должна быть не менее 20 000 гривен. Этот порог касается конкретного работника, а не средней зарплаты по предприятию.

Кроме того, предприятие должно быть без налоговых долгов и своевременно платить ЕСВ. Раньше можно было обходить требования за счет средних показателей: директор получал высокую зарплату, а остальные работники – минимальную, и среднее значение позволяло сохранить бронь. Теперь эта лазейка закрывается.

Под удар попадают:

Работники на минимальной ставке или неполном рабочем дне, даже если фактически получают больше в конверте;

Сотрудники государственных и коммунальных учреждений с низкими окладами (для госсектора возможны еще обсуждаемые исключения);

ФЛП и их наемные работники, которые не могут подтвердить уровень дохода и уплату налогов.

Государство планирует ежеквартальный аудит, проверяющий соответствие доходов установленному порогу. Если зарплата забронированного работника упадет ниже 20 000 грн, предприятие рискует потерять статус критического, а работник получить повестку уже на следующий день.

Цель реформы – повышение экономической дисциплины и увеличение поступлений НДФЛ и военного сбора, идущих непосредственно на нужды обороны. Война нуждается в ресурсах, и теперь бронирование работает не как привилегия, а как инструмент поддержки экономического тыла.

