Юноши 2009 года рождения должны стать на военный учет уже в 2026 году

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны стать на военный учет призывников в период с 1 января по 31 июля 2026 года . Об этом сообщает "Ты же юрист".

Военный учет 17-летних: сроки и способы постановки в 2026 году

Постановка на учет возможна двумя способами :

Лично посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства.

Онлайн – через систему Резерв , пройти электронную идентификацию и уточнить персональные данные.

Исключения и уважительные причины

Не подлежат учету:

граждане, отбывающие наказание;

лица, к которым применены меры принуждения медицинского характера.

Уважительными причинами для отсрочки постановки на учет признаются:

болезнь;

стихийные помехи;

нахождение на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;

другие обстоятельства, которые сделали невозможным личный визит или электронную идентификацию.

ТЦК отмечает, что своевременное взятие на учет является обязанностью юношей , но система учитывает реалии жизни и разрешает отсрочку при уважительных обстоятельствах.

Напомним, как сообщал ранее портал "Комментарии", украинское правительство в 2026 году ужесточает контроль за бронированием военнообязанных на предприятиях критической инфраструктуры. Новые правила фактически вводят финансовый барьер для получения отсрочки: теперь ее смогут получить только работники, чья официальная заработная плата превышает определенный порог. Чтобы работник предприятия сохранил статус критически важного и не попал под мобилизацию, его зарплата должна быть не менее 20 000 гривен. Этот порог касается конкретного работника, а не средней зарплаты по предприятию.