Юноши 2009 года рождения должны стать на военный учет уже в 2026 году

Проніна Анна
Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны стать на военный учет призывников в период с 1 января по 31 июля 2026 года . Об этом сообщает "Ты же юрист".
Военный учет 17-летних: сроки и способы постановки в 2026 году
Постановка на учет возможна двумя способами :
Лично посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства.
Онлайн – через систему Резерв , пройти электронную идентификацию и уточнить персональные данные.
Не подлежат учету:
граждане, отбывающие наказание;
лица, к которым применены меры принуждения медицинского характера.
Уважительными причинами для отсрочки постановки на учет признаются:
болезнь;
стихийные помехи;
нахождение на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;
другие обстоятельства, которые сделали невозможным личный визит или электронную идентификацию.
ТЦК отмечает, что своевременное взятие на учет является обязанностью юношей , но система учитывает реалии жизни и разрешает отсрочку при уважительных обстоятельствах.
Напомним, как сообщал ранее портал "Комментарии", украинское правительство в 2026 году ужесточает контроль за бронированием военнообязанных на предприятиях критической инфраструктуры. Новые правила фактически вводят финансовый барьер для получения отсрочки: теперь ее смогут получить только работники, чья официальная заработная плата превышает определенный порог. Чтобы работник предприятия сохранил статус критически важного и не попал под мобилизацию, его зарплата должна быть не менее 20 000 гривен. Этот порог касается конкретного работника, а не средней зарплаты по предприятию.