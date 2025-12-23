logo

Юноши 2009 года рождения должны стать на военный учет уже в 2026 году
НОВОСТИ

Юноши 2009 года рождения должны стать на военный учет уже в 2026 году

Минимум бюрократии: можно лично или через электронную систему Резерв, уважительные причины отсрочки.

23 декабря 2025, 22:01
Автор:
avatar

Проніна Анна

Согласно закону "О воинской обязанности и военной службе" юноши, которым в 2026 году исполняется 17 лет, обязаны стать на военный учет призывников в период с 1 января по 31 июля 2026 года . Об этом сообщает "Ты же юрист".

Юноши 2009 года рождения должны стать на военный учет уже в 2026 году

Военный учет 17-летних: сроки и способы постановки в 2026 году

Постановка на учет возможна двумя способами :

  • Лично посетить территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) по месту жительства.

  • Онлайн – через систему Резерв , пройти электронную идентификацию и уточнить персональные данные.

Исключения и уважительные причины

Не подлежат учету:

  • граждане, отбывающие наказание;

  • лица, к которым применены меры принуждения медицинского характера.

Уважительными причинами для отсрочки постановки на учет признаются:

  • болезнь;

  • стихийные помехи;

  • нахождение на временно оккупированных территориях или в зоне боевых действий;

  • другие обстоятельства, которые сделали невозможным личный визит или электронную идентификацию.

ТЦК отмечает, что своевременное взятие на учет является обязанностью юношей , но система учитывает реалии жизни и разрешает отсрочку при уважительных обстоятельствах.

Напомним, как сообщал ранее портал "Комментарии", украинское правительство в 2026 году ужесточает контроль за бронированием военнообязанных на предприятиях критической инфраструктуры. Новые правила фактически вводят финансовый барьер для получения отсрочки: теперь ее смогут получить только работники, чья официальная заработная плата превышает определенный порог. Чтобы работник предприятия сохранил статус критически важного и не попал под мобилизацию, его зарплата должна быть не менее 20 000 гривен. Этот порог касается конкретного работника, а не средней зарплаты по предприятию.



