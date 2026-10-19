Мовне питання було тривалий час “каменем спотикання” українців. Однак у 2026 році є більш гострі питання, які розколюють суспільство. Штучний інтелект визначив головні з них — і думки трьох чат-ботів дещо розділилися.

Україна. Фото портал "Коментарі"

Чат-бот ChatGPT вважає, що головна суперечка точиться навколо ціни завершення війни та меж допустимих компромісів із Росією. Одні українці прагнуть якнайшвидшого припинення бойових дій через втрати, обстріли, проблеми з електрикою та невизначеність. Інші побоюються, що перемир'я без надійних гарантій безпеки лише дасть противнику час підготуватися до нового нападу.

На думку моделі ШІ, за цими позиціями стоять особисті переживання, втрати й виснаження. Тому небезпека полягає не в розбіжностях як таких, а в перетворенні суперечок на ворожнечу між українцями.

ChatGPT також навів результати опитування КМІС за 8–16 жовтня 2026 року: 61% опитаних категорично не погоджуються на передачу всього Донбасу під контроль Росії в обмін на гарантії безпеки, тоді як 35% допускають такий варіант.

Чат-бот Gemini також назвав головним джерелом розколу питання про умови завершення війни. За його оцінкою, після років опору, блекаутів і виснаження українці опинилися перед вибором, у якому немає простих рішень.

Одна частина суспільства наполягає на збереженні суверенітету та звільненні всіх окупованих територій. Прихильники цієї позиції вважають, що замороження конфлікту без надійних гарантій безпеки лише відкладе нову агресію.

Інші прагнуть припинення вогню, щоб зберегти людські життя, економіку та майбутнє країни. Вони допускають навіть болючі компроміси й тимчасову втрату контролю над частиною територій.

Gemini наголошує: цей конфлікт не можна зводити до протистояння патріотів і зрадників. За різними позиціями стоять біль, втома та досвід конкретних родин. Найбільший ризик — перетворення дискусії на внутрішню ворожнечу.

Чат-бот Copilot запропонував інше пояснення суспільного розколу. На його думку, найболючішим питанням 2026 року стала мобілізація та справедливість її правил.

Частина українців вважає, що призов має бути максимально жорстким, аби забезпечити оборону країни. Інші вимагають прозорих і справедливих правил, адже бачать нерівність між тими, хто служить, і тими, хто знаходить можливості уникнути військового обов'язку.

Ситуацію додатково загострюють економічні проблеми. Бізнес втрачає працівників, а сім'ї можуть залишатися без годувальників. Це підсилює відчуття несправедливості та підриває довіру до держави.

Водночас, за оцінкою Copilot, українці розуміють необхідність армії для збереження державності. Тому головна дилема полягає в тому, як забезпечити оборону та водночас гарантувати справедливість для громадян.

У висновку усі три ШІ погоджуються, що суспільна напруга пов'язана з війною, людськими втратами та виснаженням українців. Також вони вказують на небезпеку внутрішніх конфліктів і втрати довіри.

Однак ChatGPT і Gemini називають головним розколом суперечки про умови миру, територіальні поступки та гарантії безпеки. Copilot натомість акцентує на мобілізації, нерівності правил і справедливості призову.

Нагадаємо: портал “Коментарі” писав, які поступки можуть вимагати від України для завершення війни.



