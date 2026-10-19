Языковой вопрос был долгое время "камнем преткновения" украинцев. Однако в 2026 году есть более острые вопросы, раскалывающие общество. Искусственный интеллект определил главные из них – и мнения трех чат-ботов несколько разделились.

Украина. Фото портал "Комментарии"

Чат-бот ChatGPT считает, что главный спор идет вокруг цены завершения войны и границ допустимых компромиссов с Россией. Одни украинцы стремятся к скорейшему прекращению боевых действий из-за потерь, обстрелов, проблем с электричеством и неопределенности. Другие опасаются, что перемирие без надежных гарантий безопасности только даст противнику время подготовиться к новому нападению.

По мнению модели ИИ, за этими позициями стоят личные переживания, потери и истощение. Поэтому опасность заключается не в разногласиях как таковых, а в превращении споров во вражду между украинцами.

ChatGPT также привел результаты опроса КМИС за 8-16 октября 2026 года: 61% опрошенных категорически не соглашаются на передачу всего Донбасса под контроль России в обмен на гарантии безопасности, тогда как 35% допускают такой вариант.

Чат-бот Gemini также назвал главным источником раскола вопрос об условиях завершения войны. По его оценке, после лет сопротивления, блекаутов и истощения украинцы оказались перед выбором, в котором нет простых решений.

Одна часть общества настаивает на сохранении суверенитета и освобождении всех оккупированных территорий. Сторонники этой позиции считают, что заморозка конфликта без надежных гарантий безопасности только отложит новую агрессию.

Другие стремятся к прекращению огня, чтобы сохранить человеческие жизни, экономику и будущее страны. Они допускают даже болезненные компромиссы и временную потерю контроля за частью территорий.

Gemini отмечает: этот конфликт нельзя сводить к противостоянию патриотов и предателей. За разными позициями стоят боль, усталость и опыт конкретных семей. Наибольший риск – превращение дискуссии во внутреннюю рознь.

Чат-бот Copilot предложил другое объяснение общественного раскола. По его мнению, самым болезненным вопросом 2026 года стала мобилизация и справедливость ее правил.

Часть украинцев считает, что призыв должен быть максимально жестким, чтобы обеспечить оборону страны. Другие требуют прозрачных и справедливых правил, ведь видят неравенство между служащими и теми, кто находит возможности избежать воинского долга.

Ситуацию дополнительно обостряют экономические проблемы. Бизнес теряет работников, а семьи могут оставаться без кормильцев. Это усиливает чувство несправедливости и подрывает доверие к государству.

В то же время, по оценке Copilot, украинцы понимают необходимость армии для сохранения государственности. Поэтому главная дилемма заключается в том, как обеспечить оборону и гарантировать справедливость для граждан.

В заключении все три ИИ соглашаются, что общественное напряжение связано с войной, человеческими потерями и истощением украинцев. Также они указывают на опасность внутренних конфликтов и утраты доверия.

Однако ChatGPT и Gemini называют главным расколом спора об условиях мира, территориальных уступках и гарантиях безопасности. Copilot же акцентирует внимание на мобилизации, неравенстве правил и справедливости призыва.

Напомним: портал "Комментарии" писал, какие уступки могут потребовать от Украины для завершения войны.



